Na Wikipedii działają wprawdzie administratorzy, którzy pilnują "porządku", ale co do zasady - jak czytamy na stronie - tworzyć może "Każdy, kto chce, pod warunkiem, że będzie przestrzegał zasad". W związku z tym powstaje duże pole do wszelkiego rodzaju nadużyć - kasowania wpisów, modyfikowania ich czy tworzenia nieprawdziwych informacji, czasem w złej, a czasem dobrej wierze.



Wikipedię tworzą wolontariusze. To duża pomoc i duże ryzyko

Z takiej właśnie możliwości swobodnej edycji postanowił skorzystać jeden z użytkowników, który zmodyfikował biogram Władimira Putina po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W nowej wersji mogliśmy przeczytać, że to nie tylko rosyjski prawnik, działacz państwowy i polityk, ale także dyktator i zbrodniarz wojenny.



I choć wiele osób z pewnością zgodziłoby się z takim wpisem, to najwyraźniej naruszył on któryś z punktów regulaminu Wikipedii, bo biogram rosyjskiego przywódcy został już przywrócony do pierwotnego stanu. Jak jednak wiadomo, w internecie nic nie ginie, więc zdążyliśmy złapać screeny, które prezentujemy niżej:

Zdjęcie Zmienił się biogram Putina w polskiej Wikipedii - co do niego dodano? / materiały prasowe

Przypominamy, że w sierpniu tego roku głośno było o innym użytkowniku Wikipedii, który do dziesiątek tysięcy wpisów w encyklopedii dodał swastykę (szacuje się, że było ich ok. 53 tysiące!). Pośród zniszczonych w ten sposób wpisów znalazł się m.in. biogramy amerykańskiego prezydenta Joe Bidena, wiceprezydent Kamali Harris, kanadyjskiego premiera Justina Trudeau, a także wielu gwiazd świata filmu i muzyki.



W tym miejscu warto wyjaśnić, że strony na Wikipedii podlegają różnemu stopniowi ochrony, od którego zależy to, kto może je modyfikować.



Stopień ochrony może być niski (możliwość modyfikacji mają użytkownicy automatycznie zatwierdzeni), średni (możliwość modyfikacji mają redaktorzy, boty i administratorzy) oraz wysoki (możliwość modyfikacji mają tylko administratorzy) - ten ostatni dotyczy najczęściej wpisów, które były wcześniej wandalizowane lub trwa na nich wojna edycyjna.



Teoretycznie każdy użytkownik może więc zmodyfikować stronę z niskim poziomem blokady, bo wystarczy, że wcześniej nabierze wiarygodności, pisząc kilka sensownych treści. I choć trudno powiedzieć, jaki stopień ochrony miał biogram Władimira Putina, bo modyfikacji mógł przecież dokonać redaktor, to teraz z pewnością został zwiększony, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.