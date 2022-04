Jest jedna dyscyplina, w której wszystkie inne kraje muszą uznać wyższość Rosjan i nie chodzi tu spożywanie alkoholu. Obywatele Federacji Rosyjskiej wprost kochają ten sport i są w nim piekielnie dobrzy. Mowa tu o szachach. Niemal 300 arcymistrzów szachowych to Rosjanie! Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych jest ich niemal trzykrotnie mniej!

Rosjanie od lutego, czyli od początku wojny są mocno izolowani od informacji z zewnątrz. Rosyjskie biuro nadzoru Roskomnadzor już wcześniej zablokowało swoim obywatelom dostęp do Instagrama. Na platformie społecznościowej zostało zablokowanych aż 80 milionów kont. Rosyjski cenzor groził również Wikipedii. Instytucja uważa, że internetowa encyklopedia podaje nieprawdziwe informacje w swoim artykule o rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Chodzi tu głównie o liczbę ofiar po obu stronach.

Tym razem na celowniku Roskomnadzoru znalazła się popularna strona do grania w szachy przez internet. Chess.com nie będzie już dostępne dla rosyjskich obywateli. Strona postanowiła wmieszać się do polityki i opowiedziała się za ukraińskimi obrońcami. Oprócz tego witryna wyświetlała informacje o konflikcie. Do blokady strony nawoływał arcymistrz Siergiej Kariakin, który zauważył, że zamiast flagi, wyświetla mu się link do artykułu krytykującego rosyjską agresję na Ukrainę.

Chess.com jest stroną służącą do sieciowych pojedynków w szachy. Platforma jest przystosowana do wprowadzania nowych graczy w świat szachów. Stąd też można tam znaleźć wielu początkujących i amatorów. Strona oferuje analizy partii i porady, w jaki sposób stać się lepszym szachistą. Platforma jest przyjazna dla początkujących, lecz korzystają z niej osoby o różnych poziomach umiejętności. Swego czasu przesiadywał na niej nawet arcymistrz Garri Kasparow.