Odejście Altmana następuje po przeprowadzeniu przez zarząd przemyślanej analizy, która wykazała, że nie zawsze zachowywał on szczerość w kontaktach z zarządem, co utrudniało mu wykonywanie obowiązków. Zarząd nie ma już zaufania do jego zdolności do dalszego przewodzenia OpenAI.

