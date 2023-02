TuneIn Explorer to interaktywna mapa światowych stacji radiowych. Posłuchaj!

Niedawno, bo 13 lutego, obchodziliśmy Światowy Dzień Radia. Choć może się zdawać, że słuchanie audycji radiowych przechodzi do lamusa, radia wciąż walczą o naszą uwagę i jednak nie sposób odmówić im klimatu, jakiego nie zagwarantuje nam Spotify, Tidal czy YouTube. Jeżeli więc preferujemy słuchanie radia, spodobać nam się może interaktywna mapa TuneIn Explorer, na jakiej znajdziemy ponad 100 tysięcy stacji radiowych z całego świata.

Zdjęcie Zbliżenie na Polskę / Zrzut ekranu/TuneIn Explorer/tunein.com/explorer / materiał zewnętrzny

Mapa jest bardzo prosta w obsłudze. Już od początku wyświetlą nam się przykłady stacji radiowych, a klikając plus i minus, możemy przybliżać i oddalać wybrane zakątki świata. Stacje radiowe wyświetlają się tam, skąd nadają, czyli w Poznaniu będziemy szukać Radia Eska, a Rock Radia w Bydgoszczy. Gdy klikniemy ikonkę zawierającą logo stacji, w głośnikach czy słuchawkach usłyszymy aktualnie trwającą audycję. Na panelu nawigacyjnym wyświetlającym się na dole przeglądarki zobaczymy informacje nt. tejże oraz nazwę stacji, zatrzymamy bądź uruchomimy ponownie odtwarzanie, dostosujemy głośność, udostępnimy konkretną audycję, a także polubimy nasz wybór.

Po co mi interaktywna mapa stacji radiowych?

Do czego może nam być potrzebne ponad 100 tysięcy stacji radiowych? Na pewno nie posłuchamy ich jednocześnie, ale mapa może nam pomóc przypomnieć sobie, jaka stacja nadaje z naszego rodzinnego miasta albo przysłużyć się do tego, by osłuchać się z językiem, jakiego chcemy się nauczyć.

Dzięki różnym filtrom, jakie znajdziemy między innymi na górze mapy na stronie internetowej TuneIn, możemy w łatwy sposób zmienić opcje, jakie pojawiają nam się na mapie. Chcemy posłuchać rocka albo muzyki klasycznej? Nie ma problemu, klik i jest. Wyniki posortujemy też według języka, ale możemy także samodzielnie wpisać wyszukiwaną frazę.