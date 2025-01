Według pozwu platforma rozpoczęła wykorzystywanie danych, takich jak historia zatrudnienia, dane osobowe i prywatne wiadomości, jeszcze przed aktualizacją polityki prywatności we wrześniu 2024 roku. Aktualizacja ta wprowadziła zapis o używaniu danych użytkowników do trenowania algorytmów, co zdaniem pozywających było próbą legalizacji wcześniejszych działań.