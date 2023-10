YouTube nie chce, abyś blokował reklamy. Google wprowadza nowe narzędzie

Google wyjaśnia osobom blokującym reklamy, że prawdopodobnie korzystają z narzędzi ad blocker i dodaje, że jest to niezgodne z zasadami panującymi w platformie i takie rozwiązania nie są dopuszczone. Po obejrzeniu trzech filmów ma dojść do blokady odtwarzacza. Następnie czytamy o tym, że dzięki elementom sponsorowanym można oglądać materiały za darmo. Na koniec widzimy propozycje odblokowania reklam lub wykupienia dostępu do planu Premium. Wyłącza on przerywniki, ale nie pozostawia twórców bez środków, które trafiają na ich konta.

Sprytny plan na YouTube Premium

Wygląda na to, że Google chce w ten sposób zachęcić użytkowników do przejścia na płatny plan YouTube Premium, który nie tylko powoduje wyłączenie reklam. Subskrypcja daje dostęp do także innych benefitów. Wśród nich jest możliwości słuchania dźwięku z filmów po zminimalizowaniu okna z wideo czy też możliwość zapisywania materiałów do późniejszego obejrzenia w trybie offline. Ponadto użytkownicy otrzymują dostęp do usługi muzycznej YouTube Music bez przerw oraz aplikacji YouTube Kids, która również pozwala na zapisywanie filmów.

Za YouTube Premium trzeba jednak zapłacić i to niemało. Miesięczna subskrypcja kosztuje w Polsce 23,99 zł. Można też zaoszczędzić w przypadku wybrania planu rodzinnego lub dla studentów. Ponadto każdemu nowemu użytkownikowi przysługuje darmowy okres w postaci dwóch miesięcy bez opłat. Z subsrypcji można oczywiście zrezygnować w dowolnym czasie. Podobnie jest z jej wznowieniem.