Głosowanie w Senacie zakończyło się wynikiem 67 do 30, niecałe dwa tygodnie po tym, jak Isaacman podczas drugiego przesłuchania podkreślił, że NASA musi przyspieszyć tempo prac, aby wyprzedzić Chiny w powrocie na Księżyc jeszcze w tej dekadzie.

Powrót na Księżyc w 2028 roku

Isaacman obejmie stanowisko w czasie, gdy agencja NASA przygotowuje się do misji powrotu na Księżyc w 2028 roku. Pełniący dotychczas funkcję tymczasowego szefa NASA Sean Duffy pogratulował Isaacmanowi na platformie X, życząc sukcesów i podkreślając strategiczny cel pokonania Chin w kosmicznym wyścigu.

Tym samym zakończył się również spór Duffy'ego o przeniesienie agencji pod stałą jurysdykcję swojego departamentu, który miał prowadzić do konfliktu ze SpaceX i jego konkurencją, m.in. Blue Origin Jeffa Bezosa.

Rozwiń

Polityczne zawirowania i powrót nominacji

Nominacja Isaacmana była wcześniej wycofana w maju tego roku i oficjalnie tłumaczono to "dokładnym przeglądem wcześniejszych powiązań", w tym jego datkami na prominentnych Demokratów. Decyzja zbiegła się jednak z publicznym konfliktem Trumpa z Elonem Muskiem i to tutaj należy szukać jej prawdziwych źródeł. W listopadzie nominacja została przywrócona i Isaacman ponownie pojawił się jako kandydat, korzystając z wsparcia sojuszników w administracji prezydenckiej.

Isaacman zyskał fortunę dzięki założeniu startupu Shift4, który przetwarza miliardy transakcji rocznie. Samodzielnie sfinansował dwie misje SpaceX, w których załogi składały się wyłącznie z cywilów. Najnowsza z 2024 roku była również pierwszą prywatną misją, podczas której przeprowadzono spacer kosmiczny.

W dokumencie opublikowanym w maju określił trzy główne cele dla agencji: wysłanie ludzi na Księżyc, Marsa i w głęboką przestrzeń kosmiczną; realizację ambitnych projektów mimo ograniczonego budżetu; oraz optymalizację kosztów poprzez współpracę z przemysłem i środowiskiem akademickim.

Zobacz również: Nauka Marsjańska sonda NASA nadal milczy i prawdopodobnie się obraca Dawid Długosz

Kiedy atakuje cię własne ciało. Toczeń i inne choroby autoimmunologiczne © 2025 Associated Press