Niestety, podczas opadania na powierzchnię Księżyca, lądownik napotkał anomalię. Ostatnie dane wskazują, że wówczas, gdy znajdował się na wysokości 50 metrów ponad powierzchnią , podróżował z prędkością 180 km/h. Prawdopodobnie doszło do twardego lądowania, co oznacza, że misja nie zakończyła się sukcesem.

To już druga misja, która nie przebiegła zgodnie z oczekiwaniami Japończyków. Wcześniejszy lądownik ispace, Hakuto-R Mission 1, wystrzelony 11 grudnia 2022 roku, również nie zdołał pomyślnie wylądować na powierzchni Księżyca. Lądownik rozbił się podczas próby lądowania 25 kwietnia 2023 roku z powodu błędnego oszacowania wysokości przez komputer pokładowy.

Co ciekawe, ispace nie traci nadziei na zdobycie Srebrnego Globu. Firma planuje kolejne misje, w tym Mission 3 w 2026 roku , wykorzystując lądownik APEX 1.0, przygotowany przez oddział w USA. Pierwszą firmą, która z powodzeniem wylądowała na Księżycu w ramach prywatnej misji, była Intuitive Machines z lądownikiem Athena. Lądowanie miało miejsce 22 lutego 2024 roku. Drugim była firma Firefly Aerospace ze swoim lądownikiem Blue Ghost. Lądowanie miało miejsce 2 marca 2025 roku.

Japończycy, w przypadku Hakuto-R Mission 2, zdecydowali się na inny sposób lotu na Księżyc, co miało pozwolić zaoszczędzić paliwo. Dlatego Resilience potrzebował na to kilku miesięcy. Wraz z nowym lądownikiem ispace wysłało w kierunku Srebrnego Globu także mały łazik o nazwie Tenacious, który wyposażono w instrumenty naukowe. Miał on za zadanie zbadać próbki regolitu i sfotografować powierzchnię za pomocą kamery o wysokiej rozdzielczości obrazu.