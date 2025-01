We wrześniu 2023 roku kapsuła zawierająca dziewiczą próbkę asteroidy wróciła na Ziemię, lądując na pustyni w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych. Teraz za sprawą dwóch publikacji w czasopiśmie naukowym Nature dowiadujemy się, co zawierała i są to niewiarygodne wieści. Jak informują naukowcy, próbki kosmicznej skały, które zostały zebrane przez sondę NASA i sprowadzone na Ziemię, zawierają bogaty zestaw minerałów oraz tysiące związków organicznych.