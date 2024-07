Tunel ten będzie bardzo istotnym elementem linii "Y", która jest naszym priorytetem inwestycyjnym. Po zakończeniu budowy trasy z Łodzi do Warszawy w 2032 roku podróż między tymi miastami skróci się do ok. 40 minut, czyli znacznie krócej niż obecnie. Będzie to czas porównywalny z czasem przejazdu warszawskim metrem ze stacji Kabaty do stacji Młociny.

Podkreśla Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK w komunikacie