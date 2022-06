7 pomysłów na prezent dla taty z okazji Dnia Ojca. Tanich i nieco droższych

Spis treści: 01 Masażer do pleców. Chwila przyjemności dla ojca po pracowitym dniu

02 Przenośny kompresor powietrza dla taty. Zawsze tam, gdzie jego auto

03 Lokalizator kluczyków. Prezent dla zapominalskich ojców

04 Rękawice z lampkami LED. Dla ojców wędkarzy i ojców majsterkowiczów

05 Magnetyczna opaska. Prezent dla ojca majsterkowicza

06 Mini odkurzacz do biurka. Teraz wszędzie będzie czysto

07 Robot koszący dla ojca. To możliwość spędzenia czasu wolnego z rodziną

Masażer do pleców. Chwila przyjemności dla ojca po pracowitym dniu

Każdy z nas borykał się z bólem pleców. Idealnym rozwiązaniem tego problemu może być niewielki bezprzewodowy masażer do karku, szyi i ramion. To może być doskonały prezent na Dzień Ojca. Urządzenie wytwarza impulsy elektryczne, które rozluźniają napięte mięśnie. Może on także poprawiać komfort snu łagodząc bóle za sprawą elektrostymulacji.

Cena sprzętu zaczyna się już od 50 zł. Intensywność i czas pracy urządzenia zależne jest od jego typu.

Przenośny kompresor powietrza dla taty. Zawsze tam, gdzie jego auto

Taki kompresor ma kompaktową konstrukcję, dzięki czemu można w każdych warunkach swobodnie zmierzyć i zwiększyć ciśnienie powietrza w oponach rowerowych i samochodowych. Dodatkowo może nadmuchać materac i piłkę. Sprzęt posiada latarkę LED, zatem przydatny będzie także w nocy, w miejscach, gdzie nie ma dodatkowego oświetlenia. Może być praktycznym prezentem dla taty.

Reklama

Najczęściej w zestawie można znaleźć igłę, wąż, czy różnego rodzaju końcówki. Cena sprzętu zaczyna się od około 120 zł.

Zdjęcie Przenośny kompresor może być niezwykle przydatny, zwłaszcza podczas dalekich podróży / 123RF/PICSEL

Lokalizator kluczyków. Prezent dla zapominalskich ojców

Ile razy naszym ojcom zdarzyło się zapomnieć, gdzie odłożyli klucze do domu, do auta czy do bramy. Zwłaszcza jest to dla nich frustrujące, kiedy się spieszą. Rozwiązaniem tego problemu jest lokalizator do kluczyków.

Sprzęt jest niewielkich rozmiarów, osiąga długość do kilku centymetrów. Do zguby doprowadza nas sygnał dźwiękowy. Lokalizator może być wyposażony dodatkowo w funkcję lokalizowania telefonu oraz zlokalizowania zgubionego sprzętu w specjalnej aplikacji. Koszt takiego prezentu dla taty zaczyna się od 50 zł.

Rękawice z lampkami LED. Dla ojców wędkarzy i ojców majsterkowiczów

Rękawica wykonana jest z elastycznego i wytrzymałego materiału, który jest ponadto wodoodporny. Lampki LED umieszczone są na palcu wskazującym i na kciuku, dzięki czemu uzyskujemy dobrą widoczność miejsca, w którym pracujemy.

Doskonale sprawdzi się w ciasnych przestrzeniach, w których nie ma miejsca na latarkę. Sprawdzi się również podczas prac w nocy lub przy nocnym łowieniu ryb. Sprzęt będzie idealnym prezentem dla taty elektryka, taty hydraulika, taty wędkarza czy taty majsterkowicza. Cena zaczyna się od 60 zł.

Magnetyczna opaska. Prezent dla ojca majsterkowicza

Dla zapalonych majsterkowiczów mamy coś niecodziennego - specjalną magnetyczną opaskę. W opasce umieszczone są magnesy, które "trzymają" wszelkiego rodzaju śruby, gwoździe i wkręty, czy inne metalowe materiały. Nie trzeba będzie już szukać jednej małej śrubki pod szafką, czy schodzić z drabiny po większą ich ilość.

W opasce umieszczone są dodatkowo kieszonki na elementy nie wykonane z metalu, np. na drewniane kołki, czy kołki rozporowe. Proponowany prezent można wygodnie dostosować do rozmiarów ręki za pomocą rzepów. Cena opaski, która może być doskonałym prezentem na Dzień Ojca, zaczyna się już od 35 zł.

Zdjęcie Majsterkowanie jest hobby Twojego ojca? Opaska magnetyczna z pewnością mu się spodoba / 123RF/PICSEL

Mini odkurzacz do biurka. Teraz wszędzie będzie czysto

Jeśli Twój tata spędza dużo czasu przy biurku, to zapewne też przy nim je. Okruchy mogą znaleźć się zarówno na blacie, jak i w klawiaturze pomiędzy klawiszami. Z pomocą może przyjść bezprzewodowy mini odkurzacz. Jest on niezwykle poręczny, mieści się w dłoni i niewiele waży. Ma różny kształt w zależności od modelu. Cena takiego prezentu zaczyna się już od 50 zł.

Sprzęt oczyszcza daną powierzchnię ze wszelkich drobnych materiałów i pyłu. Wciąga nawet sierść zwierząt. Może być ponadto używany do sprzątania auta.

Robot koszący dla ojca. To możliwość spędzenia czasu wolnego z rodziną

Automatyczna kosiarka pozwoli Twojemu tacie odpocząć w wolne dni. Idealnie sprawdza się zarówno na małych, jak i większych trawnikach. Jest to doskonała oszczędność czasu. Dodatkowo, trawnik będzie równo skoszony jak nigdy dotąd. Ceny zaczynają się od kilkuset złotych w zależności od możliwości robota koszącego oraz ilości funkcji. Niektóre mogą kosztować nawet kilka tysięcy. Część robotów tego typu posiada aplikacje, dzięki którym ma się dostęp do swojego ogrodu z każdego miejsca na świecie.

Aby robot mógł pracować wystarczy wprowadzić mu dany obszar do koszenia oraz ustawić harmonogram pracy. Idealnie omija wszelkiego rodzaju krzewy i rośliny, których byście nie chcieli skosić. Kosiarki tego typu mogą pracować zarówno w dzień i w nocy, bez względu na warunki pogodowe. Dodatkowo są niezwykle ciche!

Zdjęcie Robot koszący może Twojemu tacie zaoszczędzić czas, który może przeznaczyć na swoje hobby / 123RF/PICSEL