Nowy "Wiedźmin" Sapkowskiego w 2024 roku?

To wspaniała wiadomość dla fanów kultowych książek. Być może otuli ona też złamane serca tych, których zawiodła ekranizacja serii realizowana przez Netfliksa. Kontynuacja Wiedźmina jest już coraz bliżej — autor zdradza, że "dosyć pilnie pracuje nad nową książką o Wiedźminie". Jak zapowiada Sapkowski, premiera nowej powieści powinna mieć miejsce za rok.

— W zasadzie nigdy takich rzeczy nie mówię, dlatego, że ze mną nigdy nie wiadomo. Może coś zrobię, może nie zrobię. A do tej pory jak mówiłem, że coś napiszę, a potem nie napisałem, ludzie mieli pretensje. Tak jakbym ich oszukał, i skłamał, powiedział nieprawdę. Dlatego niechętnie mówię o tym, co robię, zanim nie skończę tego robić, bo dopóki nie skończyłem, to uważam, że tego nie ma. Ale ponieważ dla Ukraińców zawsze robię wyjątki, więc teraz też zrobię. Tak, pracuję nad nową książką o Wiedźminie dosyć pilnie. Może to potrwać rok, nie dłużej. Nowa książka o Wiedźminie się robi, jeszcze rok i będzie — mówi Sapkowski.

Reklama

Autor nie sprecyzował, o czym oficjalnie będzie nowa powieść, ale myślę, że fani i tak będą zadowoleni z tych wieści. Rozmowa z Sapkowskim ukazała się na ukraińskim kanale "Fantastic talk(s)" na YouTubie.

Wideo youtube

Warto wspomnieć, że ta zapowiedź ma miejsce 10 lat po wydaniu "Sezonu burz" i aż 24 lata po ukazaniu się "Pani Jeziora".

Gdzie przeczytać "Wiedźmina"? Poprzednie części sagi dostępne są online

Pomyśleliście o tym, że chętnie wrócilibyście do kultowych dzieł Sapkowskiego? Nic dziwnego. Jeżeli w waszych domowych bibliotekach nie ma wspomnianych książek i nie macie też miejsca, aby je teraz kupować, a biblioteka wcale nie jest po drodze, z pomocą przychodzą zbiory online.

Książki Andrzeja Sapkowskiego znajdziemy między innymi w następujących serwisach:

Online znajdziemy zarówno e-booki, jak i audiobooki, zatem każdy powinien odnaleźć odpowiadający mu format. Jeżeli nie posiadacie wykupionego abonamentu w którymś z tych serwisów, przed zakupieniem go warto sprawdzić, czy przypadkiem nie możecie skorzystać z okresu próbnego.

Ci, którzy chcieliby poznać lub powrócić do historii w nieco innej formie, powinni zerknąć na serial "Wiedźmin" realizowany przez Netflixa. Niedawno na platformie pojawił się trzeci sezon odsłony. Co prawda recenzje tej produkcji są różne, a jak wiadomo, lepiej przekonać się samemu, czy coś nam odpowiada.