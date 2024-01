Chcieli dwa razy świętować sylwestra. Samolot przyleciał w złym roku

Osoby przebywające na wyspie Guam w zachodniej części Oceanu Spokojnego miały świętować Nowy Rok, a następnie wsiąść do samolotu i polecieć na Hawaje, by powtórzyć imprezę. Zamiast dobrej zabawy, początek 2024 zaczął się wielkim rozczarowaniem. Samolot wyleciał z dużym opóźnieniem i dotarł do celu już po północy 1 stycznia 2024 roku.

Zdjęcie Samolot United Airlines miał przylecieć 31 grudnia o 18.50. Spóźnił się kilka godzin / Zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL