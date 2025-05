I właśnie dołącza do nich kolejny, w który co ciekawe zaangażowany jest angielski klub piłkarski Chelsea F.C. Nawiązał on zaskakującą współpracę z deweloperem Damac Properties, aby stworzyć unikatowy projekt mieszkaniowy - w ramach tej inwestycji powstanie kompleks wieżowców inspirowanych piłką nożną, których największym wyróżnikiem będzie… boisko na dachu. Nowe osiedle, które powstanie w dubajskiej dzielnicy portowej Maritime City, ma być pierwszym w mieście projektem mieszkaniowym sygnowanym marką klubu piłkarskiego.