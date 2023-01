Chińczycy hucznie weszli w Rok Królika. Święto nie tylko w Państwie Środka

W niedzielę 22 stycznia Chiny świętowały Noty Rok, którego symbolem jest królik - jeden z dwunastu znaków zodiaku. Te jednak wyznacza się inaczej niż w kulturze zachodniej. Ale czy wiesz, że chiński Nowy Rok świętowany jest nie tylko w Państwie Środka?

Jaki jest Twój chiński znak zodiaku?

W przeciwieństwie do zachodniej astrologii, w której znaki zodiaku powiązane są z miesiącami, chińskie wiążą się z latami urodzenia. Zanim jednak określisz swój znak, pamiętaj, że osoby urodzone w styczniu lub w lutym będą potrzebowały odnieść się do poprzedniego roku kalendarza gregoriańskiego. Chiński rok zaczyna się i kończy pod koniec stycznia lub na początku lutego.

Według ChineseNewYear.net istnieje dwanaście znaków zodiaku, które powracają co dwanaście lat. Pochodzą one z ludowej opowieści o Nefrytowym Cesarzu, najwyższym bogu, który nigdy nie będąc na Ziemi był ciekaw, jak wyglądają zwierzęta. Rozkazał wiec, aby przyprowadzić przed jego oblicze dwanaście najbardziej interesujących zwierząt na Ziemi. Te zwierzęta, które stawiły się przed nim do dziś zaliczane są do znaków zodiaku. Według nieco innej wersji legendy, zwierzęta zostały wybrane jako strażnicy pałacu. Chińskie znaki zodiaku mają 3 tys. lat, w porównaniu do tradycji zachodniej, w której znaki zodiaku mają 2 tys. lat.

Zdjęcie Chińskie znaki zodiaku według lat / statista.com / Facebook

Chiński Nowy Rok świętowany jest nie tylko w Chinach

Cały region południowo-wschodniej Azji świętuje uroczyście rozpoczęcie kolejnego roku, a obywatele mają tam wolne. To m.in. Singapur, Indonezja i Malezja. Co ciekawe, chiński Nowy Rok świętują również dwa państwa spoza Azji. Jednym z nich jest Surinam w Ameryce Południowej, gdzie świętem państwowym jest zarówno przełom roku w kalendarzu gregoriańskim jak i księżycowym. Drugim państwem, które również świętuje jest Mauritius, choć zaledwie 3 proc. z 1,3 milionowego wyspiarskiego kraju ma chińskie korzenie.

Zdjęcie Gdzie świętuje się Chiński Nowy Rok? / statista.com / Facebook

Świętowanie Nowego Roku jest rozłożone na dwa tygodnie i wyraźnie zaznacza się w transporcie, co widać po wzmożonej liczbie podróży.

Zdjęcie Chiński Nowy Rok przynosi wzmożoną falę migracji / statista.com / Facebook