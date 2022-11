Dlaczego nie powinniśmy w 100 proc. ufać naszym smartwatchom?

Posiadacze Pixel Watcha mogli ostatnio doświadczyć dość niefortunnego błędu urządzenia. Zegarek miał dramatycznie zawyżać liczbę spalanych kalorii. Firma jest świadoma problemu i zasugerowała proste rozwiązanie - miał on znikać po ponownym uruchomieniu urządzenia. I choć tego typu błąd może się wydawać nieistotny, to dobry moment do tego, by poruszyć wiarygodność informacji dostarczanych nam przez inteligentne zegarki.

Zdjęcie Dlaczego nie powinniśmy w 100 proc. ufać naszym smartwatchom? / Rich Fury/Getty Images for Fitbit / Getty Images