Położony w sąsiedztwie (po drugiej stronie Wisły) Wawelu hotel Forum jest jednym z najważniejszych przykładów późnego modernizmu w Krakowie. Miał być największym, najbardziej luksusowym i najnowocześniejszym hotelem w dawnej stolicy Polski, ale nie przetrwał próby czasu. Większość Polaków prawdopodobnie kojarzy go z powodu... dwóch kontrowersyjnych gigantycznych billboardów jednej z piwnych marek oraz producenta napojów izotonicznych.

Choć od ponad dwóch dekad hotelu już tam nie ma, to część jego pomieszczenia były wykorzystywane, działała tam m.in. klubokawiarnia, szkoła tańca, odbywały się eventy i koncerty. Teraz budynek odzyska część blasku. Inwestorzy ze spółki FP Holding chcą stworzyć tam restaurację.

Do hotelu Forum wróci restauracja

Do Urzędu Miasta złożony został wniosek dotyczący warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, z którego wynika, że najwyższa kondygnacja przejdzie remont i przebudowę, między innymi w ścianie nośnej zostaną wykute i powiększone otwory drzwiowe. Projekt będzie się składał z dwóch etapów, w efekcie powstanie tam restauracja, cocktailbar i strefy dla miłośników cygar, jak poinformował serwis lovekraków.pl.

Maciej Feherpataky, współwłaściciel lokalu uważa, że w maju większość prac powinna zostać ukończona, a otwarcie planowane jest na czerwiec. Spółka oczekuje też na wydanie pozwolenia na przebudowę niektórych elementów. Ostatnie, brakujące dokumenty dostarczono 12 marca. - Jeśli dokumenty się zgodzą, to Urząd Miasta nie ma nic przeciwko powstaniu nowej restauracji w tym miejscu - przekazał serwis propertynews.pl.

Restauracja w pełni ma zacząć działać po pierwszym sezonie letnim. Według zapowiedzi szykuje się dość ciekawie. Urządzona będzie w stylu industrialnym z zastosowaniem takich elementów jak luksfery, czy lastriko. Kuchnia serwować będzie autorskie, sezonowe potrawy okraszone historią.

Wiele osób może przyciągnąć także przeszklony zielony taras z lornetkami. A z ostatniego piętra, gdzie niegdyś mieściła się restauracja, widoki są wprost bajeczne, nie tylko na miasto, ale także góry.

Hotel Forum. Kultowe miejsce na mapie Krakowa

Budowa zaprojektowanego przez Janusza Ingardena hotelu rozpoczęła się w 1978 roku i trwała ponad 10 lat. Posiadał 278 pokoi, w tym 19 jednoosobowych i 15 apartamentów, był w pełni klimatyzowany. Były tam 2 restauracje, grill bar i drink bar. Oprócz tego goście mogli skorzystać z basenu, sauny, solarium, studia odnowy biologicznej, pralni, kwiaciarni, Pewexu, kasyna, a także zostawić dzieci pod opieką. Można byłoby wymienić jeszcze przynajmniej kilka atrakcji, nie mówiąc już o możliwości organizacji imprez. W 6 salach konferencyjnych mieściło się łącznie 600 osób.



Choć jako powód zamknięcia hotelu podano wady konstrukcyjne wynikające z nasiąkania fundamentów, to badania przeprowadzone w 2007 roku przez Urząd Nadzoru Budowlanego wykazały, że obiekt jest w dobrym stanie technicznym. Czy oprócz restauracji może tam wrócić hotel? Przecież lokalizacja jest idealna. Tu niestety jest pewien problem, ponieważ przepisy budowlane mówią, że pomieszczenia hotelowe muszą mieć co najmniej 2,7 m wysokości. Kondygnacje hotelu Forum mają pomiędzy 2,2 m a 2,42 m wysokości, co nie odpowiada współczesnym standardom.

