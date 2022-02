Nowe badania pokazują, że wprowadzenie pewnych zmian dietetycznych pozwala wydłużyć życie o nawet 10 lat i ma ogromny sens w każdym wieku, nawet jeśli mamy na karku już ponad 80!

Naukowcy dokonali tego odkrycia analizując dane z wielu przeprowadzonych wcześniej na całym świecie badań, śledząc w nich związek między dietą i długością życia. Pozwoliło im to dokładnie oszacować, w jaki sposób zmienia się spodziewana długość życia po wprowadzeniu do jadłospisu owoców, warzyw, pełnych ziaren, rafinowanych ziaren, orzechów, strączków, ryb, jajek, czerwonego mięsa, przetworzonego mięsa i napojów słodzonych.

Nawet drobne zmiany w diecie wydłużają życie

Na tej podstawie autorzy badania stworzyli dietę optymalną z punktu widzenia długości życia i porównali ją z typową zachodnią dietą, zawierającą duże ilości przetworzonej żywności, czerwonego mięsa, produktów o wysokiej zawartości tłuszczu, produktów gotowych i małe ilości warzyw i owoców. Jak wynika z ich analiz, powinniśmy spożywać zdecydowanie więcej strączków (fasola, groch i soczewica), pełnego ziarna (owies, jęczmień i brązowy ryż), orzechów i mniej czerwonego mięsa.

Zdjęcie Typowa dieta zachodnia bogata jest w produkty przetworzone, co nie wpływa najlepiej na nasze zdrowie / 123RF/PICSEL

I choć w tym zestawie nie ma może nic odkrywczego, to zdecydowanie odkrywczy jest szacunek, że wprowadzenie takiej diety w okolicach 20. roku życia, pozwoliłoby mieszkańcom Europy, Stanów Zjednoczonych i Chin wydłużyć życie o ponad dekadę. Co więcej, wprowadzenie takich zmian ma sens w każdym wieku, bo 60-latkom może wydłużyć życie o nawet 8 lat, a 80-latkom o blisko 3 i pół roku.



Zdając sobie jednak sprawę z faktu, że całkowita zmiana diety nie będzie w większości przypadków wykonalna, naukowcy postanowili obliczyć również spodziewaną długość życia dla “diety wykonalnej" gdzieś pomiędzy optymalną i zachodnią.



Jak się okazuje, nawet takie podejście pozwala znacznie wydłużyć życie, bo te drobne zmiany wprowadzone u 20-latków mogą dać nam dodatkowe 6 (kobiety) czy 7 (mężczyźni) lat.



Zdjęcie Tabela prezentuje w gramach ilość żywności, w jaką powinniśmy celować w diecie "wykonalnej" (druga kolumna) i optymalnej (trzecia kolumna) / theconversation.com/Laura Brown / materiały prasowe

Co jednak ciekawe, naukowcy wciąż nie są w stanie dokładnie wyjaśnić, dlaczego dieta może wydłużyć długość życia. Dieta optymalna zaprezentowana przez badaczy pełna jest jednak antyoksydantów, które zdaniem części środowiska są w stanie spowolnić albo zapobiec uszkodzeniom komórek na skutek starzenia się oraz żywności o działaniu przeciwzapalnym, które również mogą opóźnić negatywne skutki wielu chorób i starzenia się organizmu, więc to może być klucz do rozwiązania tej zagadki.

Mówiąc krótko, zanim po raz kolejny zaczniemy obiecywać sobie dietę w celu zrzucenia zbędnych kilogramów, spróbujmy wprowadzić drobne długoterminowe zmiany, który przyniosą dodatkowe korzyści w postaci dłuższego życia. Szczególnie że im szybciej zaczniemy, tym więcej lat mamy szansę dopisać do naszego kalendarza.