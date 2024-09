Dubaj chce mieć wszystkie najwyższe wieżowce? Trwa kolejna budowa!

Budowa drugiego co do wysokości budynku na świecie rozpoczęła się już w styczniu. Wówczas nie ujawniono, jaką wysokość Burdż Azizi - taką nadano mu nazwę - będzie miało, ponieważ deweloper czekał na zgodę władz Dubaju na postawienie wyższego budynku. Budowa zakładała więc postawienie niższej konstrukcji z opcją wzmocnienia fundamentów i zwiększenia wysokości.

Miało być ponad 500 m, będzie ponad 700 m

Ostatecznie w środę 4 września Azizi Development przekazało, że nowy drapacz chmur będzie miał 725 metrów wysokości. - Od samego początku mieliśmy plany dotyczące dwóch projektów - jednego na pierwotnie zatwierdzoną wysokość 526 metrów i drugiego na wyższą, obecnie zatwierdzoną wysokość 725 metrów - powiedział CNN w pisemnym oświadczeniu Mirwais Azizi, założyciel i prezes Azizi Developments. Drapacz chmur będzie miał 131 pięter, na których znajdą się apartamenty, ultraluksusowy siedmiogwiazdkowy hotel (tak, to nie błąd, w Dubaju i Abu Zabi takie istnieją) składający się z dużych apartamentów oraz siedmiopiętrowe centrum handlowe.

Reklama

Po wybudowaniu przewyższy drugi najwyższy wieżowiec w mieście - Marina 101 o wysokości 425 metrów i drugi co do wielkości drapacz chmur na świecie - Merdeka 118 o wysokości 678,9 metra znajdujący się w Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Poza tym Burdż Azizi ma pobić także kilka innych rekordów, takich jak: najwyżej na świecie położone lobby hotelowe (11 piętro), klub nocny (126 piętro), czy taras widokowy (130 piętro) czy pokój hotelowy (118 piętro). Choć zarówno w nowym wysokościowcu jak i Burdż Chalifa restauracje będą ostatecznie na tym samym, 122 piętrze, to ta w Azizi ma być położona wyżej nad poziomem morza. Zgodnie z komunikatem prasowym, nowy wieżowiec będzie kosztował łącznie 6 miliardów dirhamów (6,3 mld zł).

Lifestyle 55 pięter. To będzie najwyższy na świecie drewniany wieżowiec



- Moją wizją dla Burdż Azizi jest stworzenie trwałego dziedzictwa, hołdu dla Dubaju jako miejsca docelowego wyboru zarówno dla mieszkańców, jak i turystów oraz monumentalnego osiągnięcia w dziedzinie inżynierii, wyznaczającego nowe standardy jakości, luksusu i innowacji - powiedział Mirwais Azizi, założyciel i prezes Azizi Developments. Dubaj może poszczycić się obecnie największą liczbą wieżowców przekraczających 300 metrów spośród wszystkich miast na świecie. Czy uda im się utrzymać czołówkę? Arabia Saudyjska w marcu zapowiedziała, że planuje postawić 2-kilometrowy drapacz chmur. Czy się to uda? Na razie Saudyjczycy są zajęci budową własnego megaprojektu Neom, zwłaszcza kurortu Trojena, który musi zostać ukończony do 2029 roku, kiedy to będzie gospodarzem Zimowych Igrzysk Azjatyckich.