Eric Berger jest redaktorem w Ars Technica. Jego zainteresowania dziennikarskie skupiają się wokół tematów kosmosu i astronomii. Jest absolwentem Uniwersytetu Teksańskiego i Uniwersytetu Missouri. Wcześniej przez 17 lat pracował w redakcji Houston Chronicle. Rozmawiając z Ericiem, chcieliśmy poznać kulisy powstawania książki oraz osobiste zdanie autora na temat Elona Muska i SpaceX.

Jakub Zygmunt, Geekweek: Jaki był główny powód napisania książki o Elonie Musku i początkach jego firmy SpaceX?

Eric Berger: Stało się to po premierze Falcon Heavy w 2019 roku. Zdałem sobie wówczas sprawę, że SpaceX nie jest po prostu dużą firmą kosmiczną, ale przede wszystkim olbrzymim, zmieniającym nasze czasy przedsięwzięciem. Chciałem dowiedzieć się więcej o początkach firmy oraz zrozumieć, dlaczego akurat ona odniosła sukces, podczas gdy inne tego typu firmy upadły.

- Miałeś okazję spotkać Elona Muska? Jakie było pierwsze wrażenie pod zetknięciu się z nim twarzą w twarz?

- Spotkałem go kilka razy. Krótko przed startem Falcon Heavy na Florydzie, w fabryce SpaceX w Kalifornii oraz na miejscu startu statku kosmicznego Starship w południowym Teksasie. Po pierwszym spotkaniu byłem pod niezwykłym wrażeniem intensywności i zaangażowania Elona Muska.

- Przyglądając się początkom SpaceX oraz karierze jego twórcy, czy sądzisz, że każdy z nas mógłby stać się takim "drugim Elonem"? Czy jest on w twojej opinii osobą, która mogłaby być inspiracją dla innych i motywować do otwarcia własnego biznesu oraz spełniania własnych marzeń?

- Elon posiada dwa rzadkie dary. Pierwszy z nich to wielka i przenikliwa inteligencja. Drugi - niezłomna etyka pracy oraz poświęcenie dla osiągania celów. Z pewnością w przyszłości może pojawić się więcej "Elonów", ale w obecnych czasach Musk bezsprzecznie jest postacią wyjątkową.

- Być może jeszcze bardziej niezwykłą rzeczą jest to, że SpaceX nie jest tylko jednorazowym sukcesem. Elon Musk wraz z Teslą przekształcił inny, duży światowy przemysł - motoryzacyjny.

Zdjęcie Książka przedstawia początki działalności SpaceX / Wydawnictwo Kompania Mediowa / materiały prasowe

- Możesz zdradzić nam, co było największym wyzwaniem dla SpaceX podczas pierwszych lat działania?

- Największą trudnością było to, aby zbudować rakietę orbitalną w krótkim czasie, mając mniej niż 150 pracowników na pokładzie firmy. To się nigdy wcześniej nikomu nie udało. W mniej niż cztery lata firma przeniosła się na platformę startową, a po sześciu latach rakiety zostały wystrzelone na orbitę.

Zdjęcie Start rakiety SpaceX Falcon 9 z Centrum NASA na Florydzie / SIPA/SIPA / East News

- Dzięki książce poznaliśmy początki SpaceX, ale wiele osób jest ciekawa również przyszłości tej firmy. Czy uważasz, że Starship dotrze wkrótce z pierwszą załogową misją na Marsa? Powinniśmy tego spodziewać się w ciągu najbliższych lat, czy raczej rozważać jako ciekawostkę na przyszłość?

- Przed SpaceX naprawdę świetlana przyszłość. Zwłaszcza biorąc pod uwagę możliwość latania rakietą Falcon 9 z załogą NASA na pokładzie statku Crew Dragon. Jak chodzi o Starship i wysłanie załogowej misji na Marsa, jeśli to się stanie w ciągu następnej dekady, to będzie to na pewno monumentalny postęp dla całej firmy oraz jej twórcy.

