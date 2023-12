Spis treści: 01 Gdzie mieszka Mikołaj?

02 Gdzie jest Mikołaj i czy dotrze z prezentami na czas?

Gdzie mieszka Mikołaj?

Święty Mikołaj jest postacią, która od wieków budzi ogromne zainteresowanie - zarówno dzieci, jak i dorosłych. Miejsce jego zamieszkania stało się przedmiotem wielu domysłów i spekulacji. Najczęściej przyjmuje się, że Święty Mikołaj mieszka w Laponii, krainie na północy Finlandii. W miejscowości Rovaniemi znajduje się jego "oficjalny" dom, do którego tłumnie ściągają turyści z całego świata. Okolica jego domu to natomiast tzw. wioska Świętego Mikołaja, wypełniona reniferami, elfami oraz charakterystycznymi, kolorowymi pudełkami.

Reklama

Jednak część osób sceptycznie odnosi się do tej lokalizacji. Ich zdaniem Mikołaj, aby poprawnie wykonywać swoje obowiązki, potrzebuje zdecydowanie większej prywatności. Te osoby wierzą, że główną siedzibą Świętego Mikołaja jest Biegun Północny - jedno z najtrudniej dostępnych miejsc na ziemi. Ta lokalizacja często pojawia się też w literaturze i filmach, nadając siedzibie naszego bohatera zdecydowanie bardziej tajemniczego charakteru.

Które miejsce zamieszkania Świętego Mikołaja jest prawdziwe? Trudno to jednoznacznie stwierdzić, jednak niezależnie od jego faktycznej lokalizacji, miejsce to ma znaczenie przede wszystkim symboliczne. To tylko punkt, z którego na cały świat rozchodzi się radość, dobroć i duch świąt. Najważniejsze, aby te wartości dotarły do nas w tym wyjątkowym okresie.

Przeczytaj też: Do kiedy zdążysz wysłać paczkę świąteczną, aby trafiła do adresata?

Gdzie jest Mikołaj i czy dotrze z prezentami na czas?

Jednak nie powinniśmy skupiać się wyłącznie na miejscu zamieszkania Świętego Mikołaja. W końcu jego praca i tak ma dość mobilny charakter. W czasie świąt dużo ważniejsze jest pytanie: "Gdzie jest Mikołaj i czy dotrze z prezentami na czas?". Na szczęście nie musimy już opierać się wyłącznie na swoich domysłach i wyobraźni. Współczesna technologia i kreatywność pozwoliła na stworzenie różnego rodzaju narzędzi do śledzenia podróży Świętego Mikołaja. Warto tu zwrócić uwagę przede wszystkim na świąteczny radar od firmy Google.

Radar Świętego Mikołaja to innowacyjny sposób na śledzenie podróży tej ważnej postaci. To aplikacja, która łączy nowoczesną technologię z tradycyjna, świąteczną legendą. Radar jest dostępny zarówno w wersji na komputery, jak i na komórki. Użytkownicy otrzymują dostęp do interaktywnej mapy z zaznaczoną aktualną pozycją Świętego Mikołaja oraz jego przewidywaną trasą podróży.

Oprócz śledzenia dokładnej pozycji Świętego Mikołaja radar umożliwia nam mnóstwo innych aktywności. Znajdziemy tam ciekawostki o różnych krajach i miastach, nad którymi obecne przelatuje Mikołaj. Możemy też uczestniczyć w grach i zabawach, które przybliżają najmłodszym tajniki pracy tego wyczekiwanego, świątecznego gościa. Drogę Świętego Mikołaja możesz śledzić TUTAJ.

Przeczytaj też:

Europejskie miasta i miasteczka zmieniają się na święta. Te są najbardziej magiczne

Świąteczne dekoracje mogą sprawić, że poczujesz się gorzej. Powód zaskakuje

Choinka, której nie trzeba podlewać. Jest z wirujących hologramów i może zrobić Ci krzywdę!