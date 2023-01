Spis treści: 01 Kiedy są ferie w 2023?

02 Dlaczego warto wybrać polskie stoki?

03 Beskidy. Gdzie na narty w ferie?

04 Tatry. Gdzie na narty w ferie?

05 Bieszczady. Gdzie na narty w ferie?

06 Sudety i Karkonosze. Gdzie na narty w ferie?

07 Co warto sprawdzić, jeżeli planujesz ferie w Bieszczadach

Kiedy są ferie w 2023?

Ferie rozpoczynają się 16 stycznia. W pierwszym terminie przerwę między semestrami rozpoczyna pięć województw. Oto szczegółowe terminy ferii zimowych w 2023 roku:

16-29stycznia 2023 : lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie; 23 stycznia-5 lutego 2023 : podlaskie, warmińsko-mazurskie;

: podlaskie, warmińsko-mazurskie; 30 stycznia-12 lutego 2023 : kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie; 13-26 lutego 2023: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Dlaczego warto wybrać polskie stoki?

Dlaczego na ferie zimowe w 2023 warto wybrać się w polskie góry? Infrastruktura narciarska w naszym kraju rozwija się z roku na rok. Konkurencyjne ceny, w porównaniu do zagranicznych, a szczególnie alpejskich konkurentów naszych kurortów jeszcze bardziej zwiększają konkurencję.

Reklama

Dodatkowym atutem są karnety umożliwiające korzystanie z wielu stoków, takie jak BeskidCard, TatrySki i PKLpass. Takie rozwiązanie pozwoli na szusowanie po wielu pobliskich stokach w ramach pojedynczej opłaty. Te rozwiązania sprawiają, że zimowe eskapady w polskie góry stają się jeszcze bardziej komfortowe.

Beskidy. Gdzie na narty w ferie?

Podczas ferii urlopowicze najchętniej wybierają w Beskidach resorty takie jak Wisła, Szczyrk, Istebna czy Korbielowa. Beskidy mogą pochwalić się dużą ilością i różnorodnością stoków. Są one świetnie przygotowane do sezonu, nawet przy obecnych temperaturach.

O standardzie beskidzkich stoków świadczy włącznie Szczyrk Mountain Resort w ramy karnetu Gopass. Karnet Gopass to jeden bilet na najlepsze stoki w Polsce, Austrii, Czechach i na Słowacji.

Ośrodek Szczyrk Mountain Resort to ponad 20 kilometrów tras dla amatorów zimowego szaleństwa. Trasy są dostępne w godzinach od 8:30 do 16:00. Ferie w tym kurorcie to także jedyna szansa sprawdzenia się na jednej z najbardziej wymagających dróg w naszym kraju.

Czytaj też | Beskid pogoda dziś - Pogoda w INTERIA.PL - prognoza pogody godzina po godzinie na dziś

Jeżeli swój urlop wolisz spędzić w Wiśle, narciarskie atrakcje stoją otworem. Pierwszy ośrodek, Siglany, otworzył się już 3 grudnia. Wiślański skipass pozwoli Ci na skorzystanie z tras 12 ośrodków i ponad 30 km tras. Pomimo, że ceny poszły w górę, wielu gości pensjonatów i hoteli na terenie Wisły może skorzystać z 10-procentowego rabatu na jazdę po stokach w Beskidach.

Tatry. Gdzie na narty w ferie?

Tatry to najwyższe pasmo Karpat należące do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO. Szczyty znane w całej Polsce i przyciągające turystów z całej Europy charakteryzują się unikalną fauną, ale przede wszystkim szansami na unikalną wspinaczkę i zjazdy w zimowej scenerii. Jeśli chcesz spędzić ferie zimowe w Tatrach nie powinien być ci obcy termin Tatry Super Ski. Co to takiego?

Czytaj także | W tych miejscach jest śnieg. Gdzie można pojechać na narty?

Tatry Super Ski to karnet, który łączy największe ośrodki narciarskie w Polsce. Pozwala na zjazdy po 95 trasach ulokowanych na Podhalu, okolicach Spisza i Pienin. Karnet Tatry Super Ski to największy projekt branży narciarskiej w Polsce. Decydując się na ten bilet zyskamy szansę na skorzystanie z tras o łącznej długości ponad 60 kilometrów.

Bieszczady. Gdzie na narty w ferie?

Łagodne trasy i blask słońca odbijający się w śniegu to zimowe atrakcje, których bez wątpienia doświadczymy w Bieszczadach. Tutejsze łagodne szczyty to idealne miejsce na naukę jazdy na nartach dla młodych adeptów narciarstwa.

Instagram Post Rozwiń

Jeszcze 10.01.2023 zamknięte były stoki w ośrodku narciarskim Wańkowa, jednak otwarta były cztery wyciągi tras w okolicach Ustrzyk Dolnych. W ośrodku znajduje się szkoła narciarska dla najmłodszych i dorosłych, a na stokach zalega pokrywa śnieżna do 50 cm.

Sudety i Karkonosze. Gdzie na narty w ferie?

Sudety z ich najwyższym szczytem, Śnieżką (1603 m) to częsty kierunek wycieczek na narty w 2023 roku. Fermie zimowe dla województwa Mazowieckiego (13-25 luty) tylko zwiększają zainteresowanie tym kierunkiem wypoczynku w trakcie ferii zimowych. Najczęstszym kierunkiem urlopowych wycieczek są stoki umiejscowione w Karpaczu - jednym z najbardziej rozpoznawalnych kierunków zimowego wypoczynku w Polsce.

Czytaj także | Ferie zimowe 2023. Gdzie leży śnieg? Gdzie można jeździć na nartach?

Kolejka na Szrenicę ze Szklarskiej Poręby jest dostępna w godzinach 8:30-16:00. Ze względu na warunki pogodowe dostępna jest tylko trasa Szrenica I. Z powodzeniem możemy zastąpić niedobory szlakami w Arłamowie, gdzie dwie trasy zapewnią nam ponad 500m atrakcji na stokach.

Co warto sprawdzić, jeżeli planujesz ferie w Bieszczadach

Centrum Wypoczynkowe Bystre oferuje narciarzom jeden wciąg i dwie trasy zjazdowe. Jedna dla osób początkujących o kolorze niebieskim lub trudniejsza dla osób bardziej zaawansowanych mająca kolor czerwony. Przy ośrodku jest parking, wypożyczalnia sprzętu, bar oraz możliwość wynajęcia instruktora.

To dobre miejsce dla osób chcących udoskonalić swoje umiejętności narciarskie. Jeśli jest dużo śniegu w Bieszczadach, to stacja narciarska otwierana jest codziennie od godz. 9:00.

Czytaj także | Polacy zrezygnują z wyjazdów na narty? Rezerwacji jak na lekarstwo