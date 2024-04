Już po hawajskich "schodach do nieba". Wszystko przez turystów

Warto tu zaznaczyć, że sami mieszkańcy nie są z tymi stromymi schodami wybitnie związani, bo zostały one wzniesione w czasie II wojny światowej na potrzeby marynarki Stanów Zjednoczonych, by umożliwić obsługę potężnej anteny radiowej - tajnego obiektu wykorzystywanego do transmitowania sygnałów radiowych do okrętów marynarki operujących na Pacyfiku.

Koniec pewnej historii

Schody początkowo były drewnianą drabiną, którą z czasem zastąpiono drewnianymi, a następnie w połowie lat 50. ubiegłego wieku 3922 metalowymi stopniami. Po zamknięciu w 1958 roku oryginalnej radiostacji, funkcjonowała tu eksperymentalna stacja systemu radionawigacyjnego Omega, a w 1972 roku do stacji wprowadziła się Straż Wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

W 1987 roku schody zostały zaś zamknięte dla użytku publicznego, a w 2003 roku wyremontowane za kwotę 875 tys. dolarów. Niestety w lutym 2015 roku nad wyspą Oʻahu przeszła ogromna burza, która spowodowała znaczne uszkodzenia schodów, a do tego - pomimo obowiązującego zakazu - turyści wciąż na nie wchodzą, powodując dalsze szkody i ryzykując własnym zdrowiem i życiem. I chociaż lokalni aktywiści próbowali przekonywać, że schody trzeba ponownie wyremontować i udostępnić turystom, decyzja jest inna.