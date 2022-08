Już wkrótce bilety na koncert kupimy u Spotify!

Spotify regularnie proponuje nowe, choćby małe zmiany w obrębie swojej aplikacji. Teraz jednak poszedł o krok dalej. Jak zauważył Chris Messina, powstała witryna do sprzedaży biletów na koncerty. Swoje odkrycie użytkownik zapostował na Twitterze.

Spotify póki co niczego oficjalnie nie potwierdził. Możliwe, że na razie są to tylko testy czy przygotowania. Jak jednak widzimy, obecnie strona skupia się raczej na przedsprzedaży biletów. W tym momencie na witrynie możemy znaleźć bilety na zbliżające się występy w Stanach Zjednoczonych, artystów takich jak Annie DiRusso, Crow, Limbeck, TOKiMONSTA i Four Years Strong. Można się zapewne spodziewać, że wraz z oficjalnym ogłoszeniem istnienia strony ta lista się wydłuży i będą również dostępne koncerty bardziej popularnych wykonawców. Bilety na wydarzenia kupimy, płacąc przy pomocy karty debetowej albo kredytowej, ale oczywiście należy mieć także konto w Spotify. Nie wiadomo jeszcze, w jakich krajach będzie działać strona.

Firma eksperymentowała ze sprzedażą biletów również w zeszłym roku, ale na wirtualne, wcześniej nagrane koncerty z powodu pandemii. Najwyraźniej pomysł nie tylko przetrwał, ale i ewoluował. I byłoby to naprawdę przyjemne rozwiązanie. W samej aplikacji obecnie możemy wyszukiwać koncerty w naszej okolicy, a także kupować płyty artystów czy ich merch.

Co ciekawe, w sekcji prawnej strony biletowej Spotify widzimy informację, że firma działa tylko jako agent biletowy i pobiera opłatę za rezerwację. Czytamy tam, że może sprzedawać bilety w imieniu "stron trzecich, które mogą obejmować miejsca, promotorów wydarzeń, fankluby i artystów, jako ich ujawniony agent biletowy". Nie są jednak znane szczegóły dotyczące np. wysokości prowizji, jaką firma będzie pobierać, ale możliwe, że pojawią się one wraz z oficjalnym ogłoszeniem projektu.