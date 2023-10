Wielka Stopa widziana w biały dzień w Kolorado

Według relacji na Facebooku opublikowanej przez Shannon Parker, na pustkowiach Kolorado pojawiła się Wielka Stopa. Według relacji świadków i samego konduktora, który wielokrotnie przejeżdża przez te okolice, to nie pierwszy raz, kiedy w tym miejscu ukazała się mitologiczna postać. Kobieta wybrała się na wycieczkę koleją wąskotorową z Durango do Silverton w niedzielę 8 października.

Znudzona podróżą poprosiła swojego towarzysza, aby pomógł jej szukać łosi na mijanych wzgórzach. Nie spodziewała się jednak, że jej oczom ukaże się jedna z najbardziej znanych mitycznych postaci.

Legenda o Wielkiej Stopie

Gdy zobaczyła człekokształtną postać poruszającą się między zaroślami, oniemiała. „Szukaliśmy łosia w górach i mój mąż widzi coś poruszającego się i nie potrafił tego wytłumaczyć. Więc jest jak „Wielka Stopa!” – powiedziała The Post Shannon.

Wielka Stopa to postać mitologiczna, która swoim wyglądem przypomina skrzyżowanie małpy z człowiekiem. Tysiące świadków twierdzi, że spotkało Wielką Stopę, jednak nie ma żadnych potwierdzonych dowodów na to, że stwór rzeczywiście istnieje. Nazwa „Wielka Stopa” wzięła się od tego, że rzekomy człekokształtny stwór miał zostawiać po sobie ogromne ślady łap, które stanowiły najczęstszy znak jego obecności.

Wielka Stopa znana również jako Sasquatch według relacji osób, które rzekomo ją spotkały, żyje w Górach Skalistych oraz w regionach sąsiednich. Jednak niektórzy twierdzą, że widzieli ją w pobliżu Wielkich Jezior, południowych stanach USA czy na Wschodnim Wybrzeżu. Mimo że pierwsze doniesienia o Wielkiej Stopie pojawiły się już w XIX wieku, to do tej pory nie znaleziono żadnych wiarygodnych dowodów na to, że taka postać kiedykolwiek istniała.

Udostępniony film budzi skrajne emocje

Jak napisała Shannon na swoim profilu na Facebooku, zauważyli mityczną postać po opuszczeniu Silverton, w drodze powrotnej do Durango. Towarzysz Shannon, Tyler zauważył coś poruszającego się w zaroślach. Z początku nie wiedział, co to jest, jednak chwilę później krzyknął, że to Wielka Stopa.

Mężczyzna siedzący tuż obok Tylera, Brandon, słysząc te słowa, wyciągnął telefon i zaczął nagrywać. Według relacji Shannon większość osób obecnych w pociągu widziała to stworzenie, potwierdzając, że to jest Wielka Stopa. „Nie wiem jak wy, ale my wierzymy!” – Pisze Shannon. Kobieta relacjonuje, że postać miała mniej więcej 2 metry wysokości, a jej wygląd jednoznacznie wskazywał na to, że mamy do czynienia ze stworem z opowieści.

Jak można przypuszczać, nie wszyscy podzielają zdanie Shannon i sceptycznie podchodzą do nagrania, twierdząc, że może to być myśliwy w kamuflażu bądź zwykły żart lokalnych mieszkańców.