Lotnisko w Radomiu ze złymi wynikami. Mało połączeń to niewielu pasażerów

Lotnisko w Radomiu funkcjonuje w obecnej formie od ponad roku i raczej nie jest portem lotniczym, do którego chętnie kierują się pasażerowie. Pierwszy rok działalności placówki pokazał, że podróżnych nie ma zbyt wielu, a połączeń jest za mało. W lipcu br. sytuacja uległa pogorszeniu.

Lotnisko w Radomiu z gorszymi wynikami w lipcu

Port lotniczy Warszawa-Radom w zeszłym miesiącu obsłużył jeszcze mniej pasażerów niż przed rokiem. Odprawiono 21 241 podróżnych, czyli ich liczba była o ponad tysiąc mniejsza w porównaniu do lipca 2023 r. (22 243 osoby).

Wyniki za pierwsze siedem miesięcy 2024 r. również pozostawiają sporo do życzenia. Od początku stycznia do końca lipca lotnisko w Radomiu obsłużyło tylko 65 852 pasażerów. Widzimy, że blisko 1/3 z nich to osoby, które zdecydowały się na lot samolotem z tego portu lotniczego w zeszłym miesiącu.

Spadek liczby podróżnych spowodowany jest zmianami w siatce połączeń. Obecnie prowadzimy intensywne rozmowy z przewoźnikami, mające na celu poszerzenie oferty z Lotniska Warszawa-Radom o atrakcyjne i wyczekiwane przez naszych pasażerów kierunki. Jesteśmy przekonani, że 2025 rok będzie dla naszego lotniska okresem stałego wzrostu ruchu pasażerskiego. komentuje Anna Dermont, dyrektor Biura Komunikacji, rzecznik PPL S.A.

Lotnisko Warszawa-Radom oferuje mało połączeń

Reklama

Największą bolączką portu lotniczego w Radomiu jest zbyt mało rejsów. Obecnie lotnisko obsługuje loty odbywające się tylko w sześciu kierunkach. Są to połączenia z Rzymem, Tiraną, Prewezą, Antalyią, Larnaką oraz Podgoricą.

Loty są obsługiwane przez samoloty należące do przewoźników PLL LOT, Wizz Air, Enter Air oraz Air Montenegro. Są to trasy zarówno regularne, jak i czarterowe. Wiara na lepsze jutro jednak pozostaje i zwiększenie siatki połączeń powinno sprawić, że z lotniska w Radomiu zacznie korzystać więcej pasażerów.

Warto dodać, że lotnisko w Radomiu było wielką inwestycją o wartości aż 800 mln zł. Tymczasem w pierwszy rok od uruchomienia portu lotniczego obsłużono zaledwie 135 tys. pasażerów. Podobnie jak w zeszłym roku, tak i w tym szczyt podróżnych przypada w czasie wakacji, co wiąże się z wyjazdami urlopowymi oraz ofertami biur podróży.