Masoni "złamali" Kościół? Nadchodzi niespodziewana zmiana

Kto rządzi światem i odpowiada za całe jego zło? Masoni! Gratulacje, wygrywa pan tysiąc złotych! - mniej więcej tak wygląda powszechna wiedza o masonerii, bo chociaż mamy do czynienia z międzynarodowym ruchem społecznym, którego nazwa pojawia się w już zapiskach z XIV wieku i który gościł w swoich szeregach wiele zasłużonych osobistości, to niewiele osób wie, co tak naprawdę kryje się za tym terminem.



W dużym skrócie wyjaśnijmy więc, że chodzi o nurt mający na celu duchowe doskonalenie człowieka i braterstwa ludzi różnych religii, narodowości i poglądów, a także społeczny rozwój. Jest on przy tym mocno zróżnicowany, ale wszystkie organizacje wolnomularskie (masońskie) łączy wspólna idea - przekonanie o konieczności pracy nad wewnętrznym rozwojem człowieka i społeczeństw, w tym łączenia ponad podziałami, zwłaszcza politycznymi i religijnymi.

Te ostatnie same zapukały jednak do masońskich drzwi, bo kiedy w grę wchodzą bogata symbolika, tajemnicze rytuały, zaskakujące przysięgi czy niezrozumiała struktura, a do tego pewien stopień "tajności" i wiara w istnienie Wielkiego Architekta Wszechświata, czyli bytu "zagrażającego" pozycji boga, to Kościół musi przecież interweniować, prawda?

Za dużo tajemnic i ten Wielki Architekt

I tak, i nie, bo chociaż zgodnie ze swoją ideą wolnomularstwo akceptuje członków wszystkich wyznań i niewierzących (a przynajmniej co do zasady, bo są loże mające inny pogląd na tę sprawę), stosunek religii do masonerii jest różny. Niektóre nie widzą w niej problemów i godzą wiarę oraz założenia nurtu, ale inne zakazują, a nawet surowo karzą wyznawców, którzy należą do wolnomularstwa.



W fundamentalnym islamie jest to zagrożone karą śmierci, należeć do nurtu nie mogą ortodoksyjni żydzi, a także katolicy. Według deklaracji Kongregacji Nauki Wiary z 1983 roku, podtrzymanej przez ubiegłoroczną opinię Dykasterii Nauki Wiary, przynależność do stowarzyszeń masońskich jest niezgodna z nauką katolicką i pozostaje zakazana. Mało tego, złamanie zakazu uznawane jest za grzech ciężki!



Czyżby jednak ten długotrwały konflikt między Kościołem katolickim a wolnomularstwem miał odejść w zapomnienie? Wiele na to wskazuje, a rękę na zgodę zdaniem ekai.pl, które powołuje się na informacje włoskiego dziennika Il Messaggero, wyciągnął 85-letni kardynał Francesco Coccopalmiero, emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, podczas konferencji zatytułowanej "Kościół katolicki a masoneria".