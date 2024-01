Mercedes wybuduje pierwszy wieżowiec w Dubaju. Wygląda kosmicznie

Binghatti Properties, znany deweloper z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, oraz Mercedes-Benz, niemiecki producent samochodów zaprezentowali pierwszy projekt mieszkaniowy pod marką trójramiennej gwiazdy w Dubaju. Zgodnie z oświadczeniem, nowy drapacz chmur osiągnie wysokości 341 metrów i będzie liczył 65 pięter. Pierwsza markowa nieruchomość mieszkalna Mercedesa będzie zlokalizowana w pobliżu Burdż Chalifa.

Dzięki Mercedes-Benz Places w Dubaju wykraczamy poza motoryzację, aby tworzyć wyjątkowe momenty związane z marką. Naszym celem w przypadku naszego pierwszego markowego wieżowca mieszkalnego jest stworzenie nowych, pożądanych terenów, które odziedziczą DNA naszej marki i zapewnią naszym klientom miejsce, do którego będą mogli przyjechać, odpocząć i wrócić do domu Powiedziała Britta Seeger, członek zarządu Mercedes-Benz Group

Na razie ujawniono niewiele szczegółów odnośnie wyglądu wysokościowca. Dostępne wizualizacje ukazują wieżę przypominającą nieco futurystyczną rakietę kosmiczną. Jej szczyt ma być zaokrąglony, a na fasadzie pojawi się charakterystyczna, znana z logo Mercedesa trójramienna gwiazda. Oprócz zapewnień dewelopera również wizualizacje pokazują, że najwyższy obecnie drapacz chmur znajdować się będzie w niedalekiej odległości.

Mercedes-Benz Bliss będzie oferował 225 apartamentów, oraz liczne udogodnienia, z których mieszkańcy (i nie tylko) będą mogli skorzystać - restauracje, siłownia, przestrzenie wystawiennicze, a także parking VIP. Budowa ma zakończyć się w 2026 roku.

Zdjęcie Nowy wieżowiec marki Mercedes-Benz w Dubaju / Mercedes/Binghatti / materiały prasowe

Choć wysokość z pewnością robi wrażenie, nie pretenduje to miana najwyższego wieżowca mieszkalnego świata. Ten został zaprezentowany (również w Dubaju) przez Binghatti w 2022 roku. Po ukończeniu dosłownie ukoronuje miasto, ponieważ zwieńczy go... korona wykonana z diamentowych iglic.

Luksusowe marki motoryzacyjne wchodzą w rynek nieruchomości

To nie pierwszy raz, kiedy producent samochodów wchodzi w rynek nieruchomości, nawet można powiedzieć, że Mercedes robi to przynajmniej z rocznym opóźnieniem. W 2023 roku mogliśmy poznać projekty m.in. Bugatti Residences (również realizowane przez BinGhatti w Dubaju), czy Bentley Residences w Miami Beach na Florydzie. W obu przypadkach samochody będą miały swoje windy, które pozwolą dojechać pod same drzwi apartamentu.

Z kolei Aston Martin i Lamborghini postawiły na nieco mniejsze nieruchomości. Udana realizacja 40 wilii sprzedanych jeszcze przed ich wybudowaniem zachęciła włoskiego producenta do realizacji nowego projektu o nazwie Tierra Viva. To 53 ekskluzywne wille położone na stokach andaluzyjskich wzgórz w pobliżu wioski Behanavís, niedaleko Marbelli w Hiszpanii. Miejsce od dawna jest jednym z ulubionych miejsc odpoczynku sławnych i bogatych. Aston Martin ma już jeden wieżowiec na swoim koncie, w Miami w USA. W Japonii ma powstać od podstaw dom dla lokalnego entuzjasty tych samochodów.