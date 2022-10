Spis treści: 01 Zamek otoczony zielenią do kupienia

02 Historia zamku w Barcianach

03 Ile jest warty zamek i co można z nim zrobić?

Zamek krzyżacki, który został wystawiony na sprzedaż, zlokalizowany jest we wsi Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. To miejscowość zlokalizowana 18 km na północ od Kętrzyna oraz 8 km na południe od granicy z Obwodem Kaliningradzkim. To obszar leżący w regionie Wielkich Jezior Mazurskich.

Zamek otoczony zielenią do kupienia

Powierzchnia użytkowa zamku wynosi 12 835 m km, a sam obiekt otaczają tereny zielone. Zamek posiada także własne jezioro, którym można dopłynąć w pobliże zabytkowego kościoła. Choć obecnie jest zarośnięte, to istnieje możliwość przywrócenia go do użytku pod kątem rekreacji.

Reklama

Jak informuje portal propertynews.pl, gdzie znajduje się ogłoszenie o sprzedaży zamku, w pobliżu jest wiele atrakcji turystycznych, a do samej posiadłości jest bardzo dobry dojazd.



Zdjęcie Zamek w Barcianach w 2009 r. / KACZYNSCY Izabela i Tomasz/East News / East News

Historia zamku w Barcianach

Pierwsze prace przy budowie zamku rozpoczęto prawdopodobnie już przed 1380 rokiem i trwały (w trzech etapach) do lat 20. XV wieku. Stał się istotnym punktem wypadowym dla Krzyżaków, z którego mogli atakować pobliską Litwę. Na początku wojny trzynastoletniej, w 1455 roku został spalony. W kolejnych latach był kilkukrotnie zdobywany przez różne wojska. W 1458 roku pozbawioną obrońców warownię zajęli nawet chłopi.

Zdjęcie Zamek Krzyżacki w Barcianach w 2017 r. / Rafal JABLONSKI/East News / East News

Był kilkukrotnie przebudowywany i modernizowany, przez co stracił cechy militarne na rzecz funkcjonalności. W ich wyniku powstał m.in. spichlerz (XVI w.) oraz budynek gospodarczy.

Ile jest warty zamek i co można z nim zrobić?

Zamkiem mogą zainteresować się inwestorzy, którzy będą chcieli stworzyć np. hotel, miejsce organizacji konferencji i wydarzeń kulturalnych lub obiekt związany ze sportem i rekreacją - to dzięki istnieniu wspomnianego jeziora. Dodatkową zaletą jest możliwość pozyskania dotacji na realizację inwestycji. Aby stać się posiadaczem tego kawałka historii, należy dysponować kwotą 8 milionów złotych.

Portal informuje także o pracach, które zostały do tej pory wykonane. To m.in. dopływ i odpływ ze zbiornika oraz uzyskanie zgody na wykorzystanie wody do utworzenia jeziora, renowacja murów zamkowych, badania archeologiczne czy uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie remontu wewnątrz zamku.

Przeczytaj także:

W Izraelu odnaleziono 1400-letni skarb, który przybliża historię Bliskiego Wschodu

Przenieśli wieżowiec na sąsiednią działkę z ludźmi w środku. To wyczyn inżynierii sprzed niemal stu lat

Średniowieczny manuskrypt na wyprzedaży garażowej. Grosze za skarb z XIII wieku