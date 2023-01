Projekt budynku wrocławskiej pracowni architektonicznej AP Szczepaniak - Nowa Manufaktura - nagrodzony został nagrodzony w kategorii Mieszkaniówka Wielorodzinna w European Property Awards 2022-2023.

Nagrodzony budynek stanie we Wrocławiu

Projekt wykonany przez AP Szczepaniak wybudowane zostanie przez IMS Budownictwo we Wrocławiu przy zbiegu ulic gen. Tadeusza Kościuszki i gen. Kazimierza Pułaskiego. Nowa Manufaktura to w zasadzie trzy odrębne części: A, B i C, które łącznie zawierają ponad 300 mieszkań oraz lokale usługowe. Zajmować będzie przestrzeń pomiędzy kamienicami, w pobliżu których znajduje się także nowsze budownictwo.

Architekci, projektując budynek, chcieli, by wpisywał się w istniejącą zabudowę i jednocześnie stanowił pewnego rodzaju wyróżnienie.

Zdjęcie Nowa Manufaktura we Wrocławiu / AP Szczepaniak / materiały prasowe

Dwie części: A i B dostosowano do sąsiadujących kamienic i obniżono przez charakterystyczne wycięcia, natomiast część C (narożnik) została podwyższona jako reprezentacyjna.

Całość wypełni dotychczasową lukę w zabudowie śródmiejskiej, co było głównym założeniem. Różnorodna forma trzech skrzydeł budynku tworzy wspólną kompozycję brył. Zadaniem zespołu architektów było wpisanie Nowej Manufaktury w istniejącą zabudowę przy jednoczesnym jej wyeksponowaniu. Opisuje pracownia na swojej stronie

To już druga nagroda dla wrocławskiego projektu. Jak się okazuje, wrocławski projekt został już wyróżniony w 2022 roku nagrodą Gold Winner w międzynarodowym konkursie Architecture & Design Collection Awards 2022.

Zdjęcie Wrocławski projekt został już wyróżniony w 2022 roku nagrodą w innym konkursie / AP Szczepaniak / materiały prasowe

Prestiżowy konkurs International Property Awards

European Property Awards jest częścią międzynarodowego konkursu International Property Awards. Nagrody są podzielone na regiony obejmujące Afrykę, Azję i Pacyfik, Kraje Arabskie, Kanadę, Karaiby, Amerykę Środkową i Południową, Europę, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone.

Uczestnicy przystępują na odpowiednim poziomie krajowym i są oceniani przez zespół ponad 80. profesjonalistów, którzy obejmują cały zakres dyscyplin związanych z nieruchomościami. Zwycięzcy według regionów automatycznie przechodzą do etapu finałowego, w którym wybiera się najlepsze projekty na świecie.

Projekty pracowni PA Szczepaniak były już wcześniej nagradzane w regionalnej części konkursu.

