To nie żart. Ten wyjątkowy malec został właśnie najmłodszym członkiem Mensy, najstarszej i największej na świecie organizacji skupiającej osoby o najwyższym ilorazie inteligencji. Joseph dołączył do Mensy w wieku 2 lat i 182 dni , bijąc rekord ustanowiony wcześniej przez Isli McNabb z USA (2 lata i 195 dni). Jak tłumaczą rodzice chłopca, Rose i David, bardzo wcześnie zauważyli, że ich syn rozwija się w zupełnie innym tempie niż rówieśnicy.

W wieku 2 lat i 3 miesięcy Joseph czytał już płynnie przez 10 minut bez przerwy , liczył do 10 w pięciu językach i potrafił liczyć w przód i w tył do ponad 100. Dla porównania, większość dzieci zaczyna wypowiadać pierwsze zrozumiałe słowa w wieku około 12 miesięcy, a nauka czytania przypada zazwyczaj na wiek przedszkolny lub szkolny, czyli między 5. a 6. rokiem życia.

Aby dołączyć do Mensy, kandydaci muszą przedstawić wyniki testu IQ lub inne wiarygodne dowody, że należą do 2 proc. najinteligentniejszych osób w populacji. W przypadku tak małych dzieci formalne testy są trudne do przeprowadzenia, ale zdolności Josepha były na tyle oczywiste i udokumentowane, że wystarczyły do przyjęcia go w poczet członków. Rodzice chłopca skontaktowali się z brytyjskim oddziałem Mensy, szukając wsparcia w rozwijaniu potencjału syna.