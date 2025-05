Najpopularniejsze języki obce wśród Polaków. Jakie są ceny korepetycji?

Język angielski on the top. Zaraz po nim niemiecki i hiszpański

Jako język międzynarodowy angielski jest najpopularniejszym językiem obcym na świecie i uważa się, że w przyszłości będzie się jeszcze bardziej rozwijał. Znajomość angielskiego gwarantuje dostęp do bardzo szerokiej wiedzy dostępnej w internecie i nie tylko. Cały świat jest na wyciągnięcie ręki.

Dużą popularnością cieszy się również język niemiecki, którego wybiera około 15% uczniów w Polsce. Jest on ważny ze względu na znaczenie kulturowe i edukacyjne, a jego znajomość otwiera drzwi do współpracy z największą gospodarką w Europie. Jest ceniony na rynku pracy, szczególnie w zawodach, w których brakuje w Niemczech wykwalifikowanych specjalistów.

W 2025 roku podium zamyka język hiszpański, wybrany przez prawie 10% uczniów w naszym kraju. Jest to drugi najczęściej używany język na świecie, dlatego pozwala on na komunikację z milionami osób, a także ułatwia podróże i pracę.

Języki Azji Wschodniej są coraz bardziej popularne szczególnie u nastolatków i młodych dorosłych. Dzięki nim można otworzyć sobie drzwi do międzynarodowej kariery, a także zgłębić kulturę azjatycką, która ma zauważalny wpływ na ludzi - od K-popu po anime.

Na cenę lekcji wpływ ma nie tylko trudność opanowania języka, ale również liczba dostępnych nauczycieli. To dlatego języki takie jak węgierski czy chiński cenią się wysoko. Jednocześnie niskie ceny korepetycji z języków czeskiego czy greckiego wynikają z niskiego zainteresowania i średnio godzina lekcji kosztuje 60 zł.

Najdroższe i najtańsze języki do nauki w Polsce

Najdroższe i najtańsze języki do nauki w Polsce BUKI materiały prasowe

Dzięki znajomości języków obcych nie tylko poprawia się nasza sytuacja zawodowa, ale także umysłowa. Nauka jest świetnym sposobem na wielowątkowy rozwój - z jednej strony rozszerza horyzonty, a z drugiej wzmacnia mózg i pamięć, co pokazuje wiele badań. Zyskujemy dostęp do inspirujących kultur i wiedzy, która może być niedostępna w naszym ojczystym języku. Zdolność komunikowania się z ludźmi to nieoceniona umiejętność, która pozwala na znalezienie lepszej pracy, swobodne podróżowanie i budowanie międzynarodowych relacji.