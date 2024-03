Najszczęśliwsze kraje świata 2024. Na którym miejscu Polska?

Reklama

Na podium poza Finlandią znajdziemy jeszcze Danię i Islandię, czyli wygląda ono dokładnie tak samo, jak w ubiegłym roku. Na kolejnych miejscach miało miejsce małe przetasowanie, ale niezmiennie znajdziemy tam również Szwecję, Holandię i Norwegię, zajmujące odpowiednio 4., 6. i 7. miejsce. W pierwszej dziesiątce uplasowały się również Izrael, Luksemburg, Szwajcaria i Australia - tu także bez zaskoczeń.



Polacy coraz szczęśliwsi?

Pewnym zaskoczeniem jest za to fakt, że poza pierwszą dwudziestkę wypadły Stany Zjednoczone i Niemcy, które zostały zastąpione przez... Kostarykę i Kuwejt. No dobra, a co z Polską? W ubiegłym roku mogliśmy się pochwalić 39. miejscem, które było sporym awansem z 48. miejsca w roku poprzedzającym. W tym roku nasz kraj zajmuje 35. miejsce, czyli ponownie awansowaliśmy, choć tym razem o zdecydowanie mniej oczek niż poprzednio.



Ostatnie pięć pozycji zestawienia zajęły Demokratyczna Republika Kongo, Sierra Leone, Lesotho, Liban i Afganistan.



Top 20 najszczęśliwszych krajów świata wygląda następująco:

Finlandia Dania Islandia Szwecja Izrael Holandia Norwegia Luksemburg Szwajcaria Australia Nowa Zelandia Kostaryka Kuwejt Austria Kanada Belgia Irlandia Czechy Litwa Wielka Brytania