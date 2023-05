Wraz z dynamicznym rozwojem najnowszych modeli sztucznej inteligencji, rośnie obawa przed tym, że w związku z tym, miliony osób stracą pracę. Rynek pracy na pewno w ciągu kilku lat czekają drastyczne zmiany, co za tym idzie, potrzebne będą osoby wyspecjalizowane w obsłudze sztucznej inteligencji.

Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało raport o wpływie najnowszej technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji, na kształtowanie się nowej siły roboczej w nadchodzących latach. Oczekuje się, że rynek pracy drastycznie się zmieni. Zgodnie z raportem, ogólny wzrost zatrudnienia może zmniejszyć się nawet o około 14 milionów miejsc pracy.

Reklama

Jakie stanowiska mogą ucierpieć najbardziej?

Szacuje się, że najbardziej dotkniętą branżą, w związku z rozwojem sztucznej inteligencji, będzie branża medialna, gdzie nawet 32 procent siły roboczej będzie zmuszona opuścić swoje stanowiska. Inne sektory przemysłu, to transport, nieruchomości i usługi finansowe. Co ciekawe dotyczy to również urzędników państwowych.

Według ankiet przeprowadzonych z udziałem pracodawców na całym świecie, w latach 2023-2027 zlikwidowanych zostanie 83 miliony miejsc pracy, w zamiast których powstanie 69 milionów całkiem nowych stanowisk. Nie chodzi o to, że pewne stanowiska zostaną całkowicie zastąpione przez sztuczną inteligencję. Ludzie nadal będą pracować, tylko w inny sposób, wyszkoleni w obsłudze systemów AI.

To cię nie zastąpi. Ktoś, kto wie, jak to dobrze wykorzystać, odbierze ci pracę i to jest gwarantowane. Podczas gdy robotnik samochodowy może zostać przeniesiony, ponieważ nie jest tak dobry w spawaniu lub malowaniu jak robot, prawdopodobnie 35 osób musi być zaangażowanych w tworzenie i konserwację tego urządzenia, które spawa lepiej niż człowiek. Shelly Palmer, profesor zaawansowanych mediów.

Jednak istnieją pewne stanowiska, które nie mają szans przetrwać. Nie jest to nic nowego w naszym społeczeństwie. Wiele zawodów wymarło z powodu rozwoju technologii. W najbardziej niepewnej sytuacji wydają się urzędnicy analizujący dane, gdzie zagrożonych może być nawet 8 milionów miejsc pracy. Następnie w kolejce według raportu są stanowiska administracyjne.

W takim razie co robić, aby zachować pracę?

Nigdy nie mamy pewności, że pracodawca nie postanowi zastąpić nas wydajniejszym i tańszym w założeniu systemem opartym na sztucznej inteligencji, jednak są zawody, bez których funkcjonowanie firm może być utrudnione. W związku z czym, najszybciej rozwijającym się zawodem w 2023 roku jest specjalista od sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, co nie budzi wielkiego zaskoczenia, gdy widzimy, w jakim kierunku idzie rozwój technologii.

Poza specjalistą AI zajmującego aktualnie pierwsze miejsce pożądanych zawodów, co stanowi 39 procent wzrostu zatrudnienia w najbliższych latach, specjaliści do spraw zrównoważonego rozwoju zajęli drugie miejsce z wynikiem 33 procent. Następnie 32-procentowy wzrost dotyczył będzie analityków Business Intelligence.

Mimo wszystko pracodawcy podkreślają, że będzie im zależało na zachowaniu osób, które wykazują się typowo ludzkimi cechami i umiejętnościami przywódczymi. Umożliwia to budowanie w firmie pozytywnych relacji między pracownikami. Są to „cechy, które czynią nas ludźmi, cechy, które sprawiają, że jesteśmy w stanie odnosić się do siebie nawzajem i robić ciekawe, nowe, innowacyjne, kreatywne rzeczy w miejscu pracy”.

Nadchodzące lata na rynku pracy przyniosą nam wiele zmian, ale czy pozytywnych, to się dopiero okaże. Pracodawcy jasno wyrażają swoje oczekiwania co do przyszłych rekrutacji, a posiadanie umiejętności opartych na sztucznej inteligencji będzie jedną z kluczowych cech gwarantujących zatrudnienie. Połączenie umiejętności analitycznych ze społecznymi i umiejętnościami korzystania z najnowszych technologii AI to czynniki decydujące.