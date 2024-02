Nauczył szczury robić selfie. Oczywiście dla dobra nauki!

Zrobią wszystko dla nagrody, jak użytkownicy social mediów

Lignier oparł swój projekt klatki na "Skinner Box", urządzeniu wynalezionym przez amerykańskiego psychologa B.F. Skinnera w celu badania zachowań zwierząt. Artysta twierdzi, że inspirację czerpał z eksperymentów naukowych opracowanych przez Skinnera w latach pięćdziesiątych XX wieku, podczas których zwierzęta szkolono do wykonywania złożonych zadań.

Kiedy dwa szczury zaczynały eksplorować nowe środowisko, losowo dotykały przycisku, który dawał im cukier. Jak się jednak okazało, wystarczył tydzień, żeby zaczęły rozumieć pozytywny efekt naciśnięcia przycisku, kojarząc go z uderzeniem cukru. Wtedy zostały przeniesione do innej klatki, aby zapomniały o cukrze, na następnie ponownie do tej "naukowej".

Tym razem "magiczny" przycisk nie uwalniał jednak cukru za każdym razem, gdy został naciśnięty. Mimo to mózg szczurów już kojarzył przyjemność z cukrem, a cukier z przyciskiem, więc zwierzęta nie przestawały dotykać przycisku - ba, czasem naciskały go częściej niż raz na minutę!

Jak wyjaśnia autor eksperymentu, przyznawanie losowych nagród w zamian za robienie sobie selfie idealnie odzwierciedla taktykę stosowaną przez firmy z branży mediów społecznościowych i aplikacje randkowe, aby użytkownicy wracali - polubienia, komentarze, emotki, naklejki itp.

