Nie zastanawiaj się nad tym, co chcesz na obiad - po prostu naciśnij przycisk!

Regularne wymyślanie tego, co przyrządzić na obiad, wymaga od nas dużo kreatywności, czasu, prawdopodobnie także posiadania kilku książek kucharskich lub umiejętnego przeszukiwania portali z przepisami. Szczególnie kłopotliwe może to być dla ludzi zajętych czy stawiających pierwsze kroki w kuchni. Nie wspominając już o tych, dla których podejmowanie decyzji to prawdziwie trudny orzech do zgryzienia. Jak się jednak okazuje, jest na to rozwiązanie.

Naciskasz i jest!

Wpadła na nie szwedzka firma o nazwie Kavall, która dostarcza artykuły spożywcze do domów klientów. Wybrani użytkownicy aplikacji dostali fizyczny przycisk z napisem "Unplan". Po jego naciśnięciu urządzenie losowo wybiera przepis i zleca dostarczenie potrzebnych do jego wykonania składników w ciągu 10 minut. Dostawcy mają przyjeżdżać rowerem. Ci, którzy przycisku nie otrzymali, mogą skorzystać z funkcji poprzez aplikację. Opcja dostępna jest na terenie Sztokholmu, Göteborga, Malmö i Oslo. Aktualnie przeprowadzane są testy jej działania - losowanie przepisu będzie możliwe przez ograniczony czas.

Aplikacja Kavall dostępna jest na urządzeniach z iOS-em oraz Androidem.

Pomysł dostarczania gotowych zakupów oraz przepisów potrzebnych do przyrządzenia ciekawych, nowych dań nie jest nowością. Z tego rozwiązania korzysta np. popularna w wielu krajach firma Hello Fresh, z tą jednak różnicą, że dania wybieramy sami z odpowiednim uprzedzeniem. W przypadku Kavall niezaprzeczalną zaletą jest brak konieczności zastanawiania się nad tym, na co faktycznie mamy ochotę oraz planowania.