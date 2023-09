Indyjska organizacja non-profit SEEDS wraz ze szwedzką organizacją Better Shelter stworzyła ponad 100 domów tymczasowych, których inspiracją była IKEA. Nowe rozwiązanie ma pomóc ludziom, którzy stracili dach nad głową w wyniku katastrof, czy klęsk żywiołowych.

Jak informują producenci, domy wysyłane są do potrzebujących w płaskich opakowaniach. Montaż całego budynku zajmuje zaledwie kilka godzin. Co ciekawe przy budowie/składaniu nie jest potrzebna elektryczność, nie trzeba też używać narzędzi.

Każda konstrukcja zawiera modułową ramę, która następnie wykańczana jest lokalnym materiałem, np. bambusem lub drewnem. W pakunku znajdują się także zamykane drzwi oraz lampa zasilana energią słoneczną.

Jak powiedział Johan Karlsson, dyrektor Better Shelter dla CNN: - Większość z nas myśli o obozach jako o przestrzeniach tymczasowych, ale prawda jest taka, że wiele osób spędza w nich lata, a nawet dziesięciolecia -. Dodaje, że modułowe domy oferują "nie tylko lepsze bezpieczeństwo, ale także ochronę i godność".

Nowe modułowe domy

Karlsson, jeszcze jako niezależny projektant, w 2010 roku zaczął modernizować stare projekty namiotów ratunkowych. - Uderzyło mnie, jak przestarzałe i liche były, biorąc pod uwagę, że miały zaoferować uchodźcom dom. Te namioty po prostu nie zostały zaprojektowane tak, aby przetrwać tak długo. Zacząłem więc myśleć o alternatywach - powiedział Karlsson.

- IKEA od dawna posiada know-how, jak tworzyć modułowe konstrukcje, opakowania i materiały. Zwrócenie się do nich o wsparcie wydawało się oczywiste - powiedział dyrektor Better Shelter. Obecnie głównym sponsorem projektu jest IKEA Foundation. Pierwsze budynki nowego typu powstały w 2013 roku i zostały wysłane do Etiopii.

- Od samego początku projektowaliśmy jednostki w taki sposób, aby można je było naprawiać, ulepszać, a nawet rozbudowywać. Chodzi o myślenie długoterminowe, a nie tylko o natychmiastową sytuację kryzysową — powiedział Karlsson.

Różne wersje tego samego domu

W 2021 roku Better Shelter opracował nową modułową konstrukcję, którą można zmontować, ustawić i zdemontować w ciągu zaledwie dwóch godzin. Jak przyznaje Karlsson, jednym z głównych problemów może być koszt konstrukcji, który wynosi do 1500 euro.

Po postawieniu modułowej ramy ściany są wypełniane przez lokalne materiały, czyli bambus, drewno, słomę, glinę. Ma to znacznie ułatwiać i przyspieszać dokończenie budynku.

Jak podał UNHCER w 2022 roku odnotowano największy roczny wzrost liczby przesiedleńców na świecie. Pod koniec ubiegłego roku liczba osób, które zostały przymusowo przesiedlone wyniosła aż 108,4 miliona - to o aż 19 mln więcej ludzi niż rok wcześniej. Dla porównania cała populacja Holandii wynosi ponad 17 mln ludzi, a razem wzięta populacja Czech i Austrii to niecałe 19 mln osób. Ponadto szacuje się, że do 2050 roku przesiedlonych może zostać aż 1,2 mld ludzi na całym świecie.