Nowe uzdrowisko na mapie Polski. "Perła Warmii" zaskakuje atrakcjami
Coraz więcej osób korzysta z dobrodziejstw polskich uzdrowisk, a już od stycznia 2026 roku do ich grona oficjalnie dołączy kolejne - tym razem w woj. warmińsko-mazurskim. Lidzbark Warmiński, określany jako "Perła Warmii", a nawet "polska Wenecja", zachwyca nie tylko swoją architekturą i spokojem, ale też właśnie bogatą ofertą rekreacyjno-leczniczą.
W skrócie
- Nowym uzdrowiskiem na mapie Polski od 2026 roku będzie Lidzbark Warmiński, zwany "Perłą Warmii".
- Miasto zachwyca zabytkami, unikalnym mikroklimatem i bogatą infrastrukturą rekreacyjno-leczniczą.
- W nowym uzdrowisku będzie można leczyć szereg schorzeń, a także korzystać z uroków miejscowości.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Najlepsze uzdrowiska w Polsce. Do długiej listy dołącza kolejne miejsce
W Polsce nie brakuje pięknych uzdrowisk, w których można nie tylko się podkurować i odpocząć, ale i nacieszyć oczy wyjątkowymi krajobrazami. Od górskich wód w Szczawnicy i Krynicy-Zdroju, przez źródła termalne, z których słynie Lądek-Zdrój, aż po największe tężnie w Ciechocinku - każdy znajdzie miejsce idealne dla siebie.
Polskie uzdrowiska stale się rozwijają - przechodzą modernizacje, powstaje nowa infrastruktura, a oferta dla kuracjuszy i turystów z roku na rok staje się coraz bogatsza. Ale to nie wszystko. Już wkrótce na mapie Polski pojawi się też nowe uzdrowisko. Po wieloletnich staraniach zakończono proces legislacyjny. Zmiany wejdą w życie od początku 2026 roku.
Nowe uzdrowisko w Polsce od 1 stycznia 2026 r. "Perła Warmii"
Lidzbark Warmiński od 1 stycznia oficjalnie zyska status uzdrowiska. To jedno z najbardziej urokliwych miast w woj. warmińsko-mazurskim. Nazywane "Perłą Warmii" lub "polską Wenecją" Lidzbark Warmiński zachwyca zabytkową architekturą, spokojną atmosferą i malowniczym położeniem nad rzeką Łyną. Jest tam Zamek Biskupów Warmińskich, w którym niegdyś bywał sam Mikołaj Kopernik, do tego są piękne bulwary, urokliwe mosty i ścieżki spacerowe.
Nowe uzdrowisko obejmie osiedle uzdrowiskowe w Lidzbarku oraz pobliskie sołectwa Medyny i Łabno, tworząc wspólnie Uzdrowisko Lidzbark Warmiński. Kuracjusze skorzystają tu z Leśnego Parku Uzdrowiskowego z basenem leczniczym, tężniami solankowymi i ścieżkami ruchowymi. Lidzbark słynie też m.in. z Term Warmińskich - nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-leczniczego, idealnego dla relaksu przez cały rok.
Uzdrowisko Lidzbark Warmiński. Odpoczynek, leczenie i rehabilitacja
Co można leczyć w Lidzbarku Warmińskim? Unikalny mikroklimat oraz przemyślana infrastruktura sprzyjają leczeniu wielu schorzeń. Uzdrowisko będzie szczególnie polecane dla osób, które cierpią na:
- choroby układu krążenia,
- choroby układu narządów ruchu,
- zaburzenia neurologiczne,
- zaburzenia przemiany materii
- schorzeń górnych i dolnych dróg oddechowych.
W województwie warmińsko-mazurskim dotychczas oficjalnie funkcjonowało tylko jedno uzdrowisko - status ten uzyskało miasto Gołdap. Lidzbark już wcześniej posiadał jednak status obszaru ochrony uzdrowiskowej (od 2016 roku), a jego walory lecznicze potwierdzono w 2014 roku.
Władze miasta liczą, że oficjalne przyznanie statusu uzdrowiska Lidzbarkowi Warmińskiemu przyczyni się do rozwoju lokalnej gospodarki, turystyki i rynku pracy.