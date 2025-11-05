W skrócie Nowym uzdrowiskiem na mapie Polski od 2026 roku będzie Lidzbark Warmiński, zwany "Perłą Warmii".

Miasto zachwyca zabytkami, unikalnym mikroklimatem i bogatą infrastrukturą rekreacyjno-leczniczą.

W nowym uzdrowisku będzie można leczyć szereg schorzeń, a także korzystać z uroków miejscowości.

Najlepsze uzdrowiska w Polsce. Do długiej listy dołącza kolejne miejsce

W Polsce nie brakuje pięknych uzdrowisk, w których można nie tylko się podkurować i odpocząć, ale i nacieszyć oczy wyjątkowymi krajobrazami. Od górskich wód w Szczawnicy i Krynicy-Zdroju, przez źródła termalne, z których słynie Lądek-Zdrój, aż po największe tężnie w Ciechocinku - każdy znajdzie miejsce idealne dla siebie.

Polskie uzdrowiska stale się rozwijają - przechodzą modernizacje, powstaje nowa infrastruktura, a oferta dla kuracjuszy i turystów z roku na rok staje się coraz bogatsza. Ale to nie wszystko. Już wkrótce na mapie Polski pojawi się też nowe uzdrowisko. Po wieloletnich staraniach zakończono proces legislacyjny. Zmiany wejdą w życie od początku 2026 roku.

Nowe uzdrowisko w Polsce od 1 stycznia 2026 r. "Perła Warmii"

Lidzbark Warmiński od 1 stycznia oficjalnie zyska status uzdrowiska. To jedno z najbardziej urokliwych miast w woj. warmińsko-mazurskim. Nazywane "Perłą Warmii" lub "polską Wenecją" Lidzbark Warmiński zachwyca zabytkową architekturą, spokojną atmosferą i malowniczym położeniem nad rzeką Łyną. Jest tam Zamek Biskupów Warmińskich, w którym niegdyś bywał sam Mikołaj Kopernik, do tego są piękne bulwary, urokliwe mosty i ścieżki spacerowe.

Nowe uzdrowisko obejmie osiedle uzdrowiskowe w Lidzbarku oraz pobliskie sołectwa Medyny i Łabno, tworząc wspólnie Uzdrowisko Lidzbark Warmiński. Kuracjusze skorzystają tu z Leśnego Parku Uzdrowiskowego z basenem leczniczym, tężniami solankowymi i ścieżkami ruchowymi. Lidzbark słynie też m.in. z Term Warmińskich - nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-leczniczego, idealnego dla relaksu przez cały rok.

Uzdrowisko Lidzbark Warmiński. Odpoczynek, leczenie i rehabilitacja

Co można leczyć w Lidzbarku Warmińskim? Unikalny mikroklimat oraz przemyślana infrastruktura sprzyjają leczeniu wielu schorzeń. Uzdrowisko będzie szczególnie polecane dla osób, które cierpią na:

choroby układu krążenia,

choroby układu narządów ruchu,

zaburzenia neurologiczne,

zaburzenia przemiany materii

schorzeń górnych i dolnych dróg oddechowych.

W województwie warmińsko-mazurskim dotychczas oficjalnie funkcjonowało tylko jedno uzdrowisko - status ten uzyskało miasto Gołdap. Lidzbark już wcześniej posiadał jednak status obszaru ochrony uzdrowiskowej (od 2016 roku), a jego walory lecznicze potwierdzono w 2014 roku.

Władze miasta liczą, że oficjalne przyznanie statusu uzdrowiska Lidzbarkowi Warmińskiemu przyczyni się do rozwoju lokalnej gospodarki, turystyki i rynku pracy.

