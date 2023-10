Szklarnia, kurnik i fabryka świec

W pierwszej kolejności pojawił się dedykowany parkiet, bo właścicielka domu jest profesjonalną tancerką, więc potrzebowała przestrzeni do tańca. Stopniowo, w miarę jak parze udawało się zdobyć coraz więcej drewna i metalowych elementów, ich wyspa rozrosła się o kilka szklarni, kurnik i dużą kuchnię, a także system oczyszczania wody.

W pewnym momencie mieli także fabrykę świec, która spłonęła jednak w 2011 roku - jak wyjaśnia kobieta, pożar nie był jedynym problemem, z jakim musieli mierzyć się przez dekady. Co roku nawiedzały ich burze zimowe, niszczące duże fragmenty dobytku, a drewno samoczynnie próchniało, więc utrzymanie wyspy w dobrym stanie pochłaniało ogromne pieniądze.



W tym roku Catherine King musiała zmierzyć się jednak z największym dotąd wyzwaniem, a mianowicie śmiercią mężczyzny, z którym spędziła całe życie.

Osobista tragedia zmusiła ją również do wzięcia na siebie "zadań", które kiedyś należały do partnera, jak obsługa generatorów, tankowanie i wymiana instalacji gazowej, rejsy łodzią do pobliskiego miasta, a także ciągłe naprawy w domu. Jak jednak przekonuje, chociaż miewa chwile zwątpienia, nie zamierza opuszczać swojego miejsca na ziemi:

Przechodzę przez proces żałoby, więc były chwile, w których wszystko wydawało mi się zbyt trudne, zbyt wymagające, ale ostatecznie zawsze wracam do, nie. To jest miejsce, w którym chcę być odpowiada kobieta na pytanie, czy zamierza wyprowadzić się z wyspy.