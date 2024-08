Jak dowiadujemy się z nowej publikacji Newsweeka i letniego wydania czasopisma Wreckwatch, amerykańska firma Odyssey Marine Exploration (OME) od blisko 20 lat utrzymywała w tajemnicy odnalezienie bardzo interesującego statku. A mowa o jednostce zidentyfikowanej na głębokości ok. 700 m, na najbardziej wysuniętym na zachód krańcu Morza Śródziemnego, należącej niegdyś do piratów berberyjskich. To muzułmańscy korsarze, którzy działali na akwenach Morza Śródziemnego i Atlantyku od końca XI do początków XIX wieku.

Wyruszali z północnoafrykańskich portów jak Tunis, Trypolis, Algier, Sala, a także innych od Maroka po Cyrenajkę i żeglowali głównie wzdłuż pasa lądu zwanego Berberią - dawna nazwa Maghrebu, wywodząca się od zamieszkujących te ziemie Berberów. Napadali na statki i osady nadbrzeżne zarówno na Morzu Śródziemnym, jak i na Atlantyku wzdłuż zachodnich wybrzeży Afryki, a nawet daleko na północy, docierając aż do Islandii.

