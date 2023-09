Z Chorwacji do Anglii w 63 godziny

Brytyjczyk przyznał, że po raz pierwszy przyszło mu podróżować pociągami po Europie. Najbardziej stresującym momentem był pobyt na dworcu w Stuttgarcie, kiedy do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy pociąg nie zostanie odwołany z powodów silnych burz.

Cała podróż trwała 63 godziny i niestety była dosyć kosztowna. 25-latek przyznał, że wielogodzinna podróż autokarem i pociągami do domu w Anglii kosztowała go niemal 2 tysiące funtów (ok. 10,5 tys. złotych). - Nie miałem wyjścia, musiałem wcześniej wrócić do pracy - powiedział młody Brytyjczyk po powrocie do domu na filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych.