Oto najinteligentniejsze miasta na świecie. Lider jest bardzo blisko

Jeśli chcecie przekonać się, jak wygląda prawdziwie inteligentne miasto, to musicie w weekend wsiąść w samochód i pojechać do Berlina, bo to właśnie niemiecka stolica może się pochwalić najwyższą pozycją na Starym Kontynencie w zestawieniu Juniper Research, czyli czołowych ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i rynku Internet of Things. Ich zdaniem na uwagę zasługują choćby oprogramowanie MaaS Jelbi, które poprawia infrastrukturę tranzytową poprzez ujednolicenie transportu publicznego i prywatnego w jednej aplikacji, a także proaktywne kroki w zakresie wspólnej mikromobilności i wytwarzania energii odnawialnej.

(...) tranzyt w wiodących europejskich inteligentnych miastach jest centralną częścią przyszłych strategii rozwoju inteligentnych miast - miasta, które chcą zastosować to podejście, muszą przyjąć skoordynowaną metodę tranzytu, wykorzystując zalety MaaS w zmniejszaniu zatorów komentuje jeden z autorów projektu, Nick Maynard.

Inteligentne miasto to przyszłość. Również środowiska

Do pierwszej piątki załapały się też Londyn, Barcelona, Rzym i Madryt. A po co nam w ogóle inteligentne miasta? Zdaniem autorów raportu kluczowym czynnikiem napędzającym wdrażanie inteligentnych miast jest potencjał redukcji emisji, szczególnie w dobie coraz powszechniejszych nastrojów prośrodowiskowych. Przewiduje się, że emisje CO2 zaoszczędzone dzięki wdrożeniom inteligentnych miast w Europie osiągną 247 mln ton metrycznych do 2028 r., co będzie znacznym wzrostem ze 161 mln ton metrycznych w 2023 r., który pokazuje 53 proc. postęp, jaki inteligentne miasta mają osiągnąć w ciągu najbliższych pięciu lat.

Zdjęcie Transrapid Szanghaj - nic dziwnego, że miasto jest liderem smart city / 123RF/PICSEL

A jak to wygląda w ujęciu globalnym? Jeszcze lepiej, bo przewiduje się, że oszczędności kosztów wynikające z wdrożeń inteligentnych miast osiągną do 2028 roku 249 miliardów dolarów, co będzie wzrostem o 158 proc. względem 96 miliardów dolarów z 2023 roku.

Oszczędności te odzwierciedlać mają finansowe skutki zmniejszonego zużycia energii i emisji z wdrożenia inteligentnych sieci, inteligentnego zarządzania ruchem i inteligentnego oświetlenia ulicznego.

Jeżeli zaś chodzi o miasta będące światowymi liderami smart city, to bezkonkurencyjny jest Szanghaj, a zaraz za nim znajdziemy Nowy Jork, Toronto, Seul oraz Shenzhen. Co zdecydowało o wygranej? Szanghaj jest liderem dzięki Suishenban Citizen Cloud, który zapewnia mieszkańcom miasta dostęp do ponad 1000 różnych usług, a także silnemu wdrożeniu 5G i wykorzystaniu innowacyjnych technologii.