Pasażerowie wybrali. Znamy najlepsze i najgorsze lotniska w Polsce

To zajmuje tym razem samodzielnie Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, który może się pochwalić średnią ocen na poziomie 4,4 - co prawda można trochę kręcić nosem, że ma on wystawionych zaledwie 4 tys. opinii, podczas gdy „Chopin” 40 tys., ale bardziej wiarygodnego źródła informacji obecnie nie ma. Pasażerowie chwalą sobie dobrą organizację lotniska, sprawne kontrole, pomocną obsługę czy całkiem atrakcyjne ceny na parkingu długoterminowym. Nie brakuje też wprawdzie minusów, które wskazują na toalety, małą liczbę miejsc dla oczekujących czy cenę kawy, ale śmiało można zakładać, że znajdziemy je przy wszystkich lotniskach, nie tylko w Polsce.