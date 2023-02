Przemówienie Bidena w Arkadach Kubickiego. Miejsce wybrane nieprzypadkowo

Karol Kubak Lifestyle

We wtorek o godzinie 17.30 rozpocznie się przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych do Polaków. Będzie miało miejsce przy Arkadach Kubickiego - usytuowanej na skarpie w ogrodach zamkowych zabytkowej budowli. Miejsce to zostało wybrane nieprzypadkowo i to nie tylko ze względu na lokalizację.

Zdjęcie Prezydent USA wygłosi przemówienie na scenie przy Arkadach Kubickiego w Warszawie / 123RF/PICSEL