Architekci mają swoje wizje i marzenia, a jeden z nich stworzył coś, co wcześniej było nie do wyobrażenia. Latająca hybryda samolotu i hotelu to coś więcej, niż przyszłość. Na pokładzie hotelu znajdziemy nie tylko siłownie, ale także basen. Sterowany przez sztuczną inteligencję obiekt ma być swego rodzaju perpetuum mobile, które będzie pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Jak to możliwe?

Latający hotel, napędzany energią jądrową

Jachty rosyjskich oligarchów budziły podziw, ale i odstraszały przepychem, który można było na nich znaleźć. Teraz Hashem Alghaili przygotował makietę, która pokazuje coś podobnego, ale na jeszcze większą skalę. Latający hotel napędzany ma być aż 20 silnikami poprzez syntezę jądrową. Problemem może być bezpieczeństwo, bo latające nad głowami silniki jądrowe to tykająca bomba. Najciekawsze jest jednak to, że hotel taki nie będzie musiał nigdy lądować. Będzie to podniebny hotel, do którego będzie można się udać na wypoczynek.

I nie będzie to byle jaki wypoczynek, bo na najwyższym poziomie. Według projektanta nawet większe naprawy obiektu będą możliwe w czasie lotu, a lądowanie statku odbywałoby się tylko w ostateczności. Alghaliemu zadano także pytanie o to, ilu pilotów będzie musiało sterować tak gigantyczną maszyną.

Wszechobecna technologia, a ty nadal chcesz pilotów? Wierzę, że będzie on w pełni autonomiczny. Hashem Al-Ghaili

Latający hotel nosi roboczą nazwę Sky Cruise, a na pokładzie znajdzie się nawet 5000 pasażerów plus obsługa hotelu, która będzie oczywiście niezbędna. Miejsca noclegowe, basen i siłownia to nie koniec atrakcji w hotelu. Na wizualizacji zobaczyć możemy również centrum handlowe pokaźnych rozmiarów, czy... teatr.

Najważniejsze jednak jest to, co nie jest do końca materialne. Chodzi oczywiście o widoki, jakie mamy zagwarantowane podczas pobytu w takim hotelu. Żaden deweloper "na ziemi" nie zapewni nam takich widoków, jak latający hotel, mogący przemieszczać się praktycznie w dowolne miejsce nad ziemią.

Zdjęcie Latający hotel, czy projekt zostanie zrealizowany? / Hashem Al-Ghaili / YouTube

Latający hotel Sky Cruise to oczywiście marzenie, które ciężko będzie zrealizować. Znajdujący się w fazie konspektów projekt, raczej nigdy nie powstanie, jednak jakaś szansa na to istnieje. Jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie myślał o turystyce kosmicznej, a w ostatnich miesiącach staje się ona faktem.