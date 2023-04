Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał umowę z generalnym wykonawcą pierwszej części inwestycji Sinfonia Varsovia Centrum. Oznacza to, że po 13 latach od rozstrzygnięcia konkursu nareszcie nadszedł czas na realizację. Obiekt będzie siedzibą dla słynnej polskiej orkiestry.



Sinfonia Varsovia Centrum: Rusza pierwszy etap inwestycji

W pierwszym etapie do 2025 roku mają zostać zaadaptowane trzy ponad 120-letnie budynki: pałac oraz dwa pawilony dawnego Instytutu Weterynaryjnego SGGW od strony ul. Grochowskiej. Będą tu przestrzenie edukacyjne i dwie małe sale koncertowe przeznaczone dla bardziej kameralnych występów. Jak informuje orkiestra, takie rozwiązanie pozwoli na realizację całorocznego sezonu artystycznego. Do czasu ukończenia całej inwestycji, przestrzenie te będą służyły muzykom jako sale prób. Powstaną tu również kawiarnia, restauracja i księgarnia muzyczna.



Zdjęcie Pierwszy etap obejmie m.in. zagospodarowanie zabytkowych budynków / Sinfonia Varsovia Centrum/Atelier Thomas Pucher / materiały prasowe

Cieszymy się, że po latach intensywnych przygotowań i wielu niepewności możemy nareszcie przystąpić do budowy. To dla nas wszystkich, tak dla muzyków, pracowników biura, jak i dla mnie osobiście długo oczekiwana wiadomość. Za dwa lata znajdziemy się jako instytucja w zupełnie nowej, ekscytującej sytuacji. Pod koniec 2025 roku będziemy mogli zainaugurować po raz pierwszy w 40-letniej historii orkiestry całoroczny sezon artystyczny. mówi Janusz Marynowski, dyrektor Sinfonii Varsovii

Jak będzie wyglądało Sinfonia Varsovia Centrum

W 2010 roku wyłoniono zwycięzcę konkursu, który wygrało austriackie Atelier Thomas Pucher. Trzeba przyznać, że projekt jest bardzo oryginalny i łączy rewitalizację istniejących zabytków z nowoczesną bryłą. Projekt zrealizuje Korporacja Budowlana DORACO.

Centrum kultury o powierzchni 20 tysięcy metrów kwadratowych będzie mieściło się na terenie dawnego Instytutu Weterynarii. Będzie tu sala koncertowa na 1,8 tys. miejsc z akustyką na najwyższym poziomie, duże sale prób, a nawet niewielki hotel, w którym będą mogli zatrzymać się artyści spoza Warszawy lub melomani podczas wakacyjnego wypoczynku.

Istotnym elementem architektonicznym będzie ażurowa rama okalająca park, która stworzy zaciszne miejsce i pozwoli dodatkowo odpocząć skupiając się na tym co w tym miejscu najcenniejsze - kulturze i muzyce.

Niezwykły wygląd sali koncertowej

Sala zaprojektowana dla Sinfonii Varsovii jest połączeniem tradycyjnej sali koncertowej typu "shoebox" (pudełko na buty - nazwa używana do opisu sali koncertowej w akustyce) i areny.

Sala "pudełkowa", czyli ta, którą wszyscy doskonale znamy, z siedzeniami z jednej strony i podwyższoną sceną z drugiej, zamknięta w sześcianie, znana jest z doskonałej akustyki, ale często oferuje słabe możliwości wizualne. Arena z kolei oferuje bardzo dobre warunki jeśli chodzi o widoczność, ale słabą akustykę (jest odpowiednia w zasadzie, by wzmocnić hałas towarzyszący kibicowaniu podczas rozgrywek sportowych).

Sala Sinfonii Varsovii łączy zalety obu typów - klasyczny kształt sali na planie prostokąta i pozornie swobodnie uformowane pasma balkonów o odpowiednich kątach widzenia.

W porównaniu z innym typem sali, określanym mianem "vineyard" ("winnica" to drugi typ sali, koncepcja podobna do areny, gdzie widzowie również otaczają orkiestrę) projekt austriackich architektów oferuje większą zwartość, która będzie bardziej odpowiednia również dla mniejszych orkiestr symfonicznych i orkiestr kameralnych. Takie rozwiązanie oferuje maksymalne przybliżenie słuchaczy do muzyków, a co za tym idzie, stwarza wrażenie bycia "w środku muzyki".