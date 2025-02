Orientarium Zoo Łódź przygotowało specjalną ofertę dla osób, które nie mają ochoty na tradycyjne świętowanie tegorocznych Walentynek i zamiast tego wolałaby rzucić swojego eks na pożarcie dzikim zwierzętom. Pozwalają zrobić dokładnie to! No dobrze, może zamiast byłego na pożarcie rzucony zostanie karaczan madagaskarski nazwany jego/jej imieniem, a rozszarpie go nie lew, tylko surykatka, ale i tak się liczy!

Jak możemy przeczytać w opisie aukcji na stronie orientarium, środki z adopcji karaczanów zostaną przeznaczone na ochronę zagrożonych gatunków mieszkających w Orientarium Zoo Łódź. Akcja trwa do 28 lutego, więc nawet jeśli przegapicie Walentynki, to i tak zdążycie się upewnić, że wasz eks dostał dokładnie to, na co zasłużył.