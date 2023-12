Święcące bloki skalne? Nie, to nowy hotel w Arabii Saudyjskiej

Tworząc wizję projektu Siranny, architekci potraktowali priorytetowo minimalną ingerencję w przyrodę. Architektura widocznie nawiązuje do otaczającego krajobrazu, płynnie wtapiając się w otaczające góry i roślinność. Składająca się z wysokich kamiennych filarów wyrzeźbionych w zboczu góry zaciera granice między górą a budynkiem. Sześciokątny w przekroju kształt przywodzi na myśl skały bazaltowe, choć brązowy kolor bardziej przypomina piaskowiec. Goście hotelu podróżując transportem wodnym do zacisznej zatoki, będą przemieszczać się przez naturalne formacje skalne, zanim dotrą do celu.



Miejsce, w którym odpoczniesz

Siranna kładzie nacisk na relaks, zapewniając gościom oraz mieszkańcom miejsce, w którym można uciec od codziennego zgiełku i hałasu. Do dyspozycji będą oni mieli kilka restauracji, klub plażowy, spa i najnowocześniejsze zaplecze odnowy biologicznej. Miłośnicy przyrody będą mogli odkrywać kręte szlaki pieszo lub konno, zanurzając się w krajobrazie łączącym góry, morze i wadi (suche formy dolinne występujące na obszarach pustynnych, które podczas opadów wypełniają się wodą).

Arabia Saudyjska ujawniła większość regionów Neomu

W pierwszej kolejności poznaliśmy trzy ośrodki - flagowy projekt The Line, ośrodek sportów zimowych Trojena oraz region portowy Oxagon, w którym będzie dominował przemysł zaawansowanych technologii. Następnie ujawniono wyspiarski kurort Sindalah (w międzyczasie poinformowano o budowie kolejnych obiektach w kurorcie narciarskim takich jak futurystyczna platforma widokowa czy hotel o wyglądzie lodowej igły) i piąty w kolejności - Leyja.



W drugiej połowie listopada Neom ujawnił szósty region Epicon, który wygląda niczym kadr z filmu science - fiction. Siranna jest siódmym projektem w kolejności.