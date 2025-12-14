Trwa budowa największego budynku na świecie. Gigantyczny projekt widoczny z satelity

Karol Kubak

Karol Kubak

Na pustyni w Rijadzie trwa jedna z najbardziej spektakularnych inwestycji budowlanych współczesnego świata. Gigantyczny Mukaab, który ma stać się największym budynkiem w historii, istnieje już nie tylko na wizualizacjach. Postępy prac są na tyle wyraźne, że inwestycję można dziś dostrzec nawet na zdjęciach satelitarnych.

Ogromny złoty sześcian z bogato zdobioną elewacją dominuje nad nowoczesną miejską zabudową i kompleksami architektonicznymi otoczonymi zielenią. Widoczne gęsto położone budynki oraz szerokie aleje miejskie rozciągają się na dużą skalę, sugerując panora...
Gigant na pustyni rośnie. Mukaab coraz wyraźniej zaznacza się w RijadzieNew Murabba/Ferrari Press/East NewsEast News

Mukaab został zaprojektowany jako centralny punkt 19-kilometrowego osiedla New Murabba w północno-zachodniej części Rijadu. Firma deweloperska poinformowała o rozpoczęciu budowy. Obecnie trwają prace ziemne, których stan zaawansowania oceniany jest na 86 proc. Środki na budowę pochodzą z centralnego Funduszu Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej.

Zaprojektowany przez AtkinsRéalis wieżowiec z zewnątrz będzie wyglądał jak gigantyczny sześcian o boku 400 m. Co prawda ta wysokość nie zagwarantuje mu podium wśród najwyższych drapaczy chmur świata, ale z wysokością przekraczającą 300 m znajdzie się na liście superwysokich wieżowców. Będzie jednak największym budynkiem w historii. Serwis Bloomberg określił go mianem "największej zbudowanej konstrukcji na świecie". Po wybudowaniu wyprzedzi fabrykę Boeing Everett w Stanach Zjednoczonych, która obecnie cieszy się mianem największego budynku na świecie.

Ogromna, sześcienna budowla o bokach długości 400 metrów ozdobiona geometrycznymi wzorami z zewnątrz, na górze znajduje się zielony teren rekreacyjny z budynkami, wokół konstrukcji rozlokowane są pofalowane platformy z roślinnością.
Gigantyczny wieżowiec w kształcie sześcianu powstanie w RijadzieNew Murabba/Ferrari Press/East NewsEast News
Ogromna sześcienna budowla z ażurowymi, geometrycznymi ścianami, która w jednej z fasad posiada wycięty łuk, odsłaniający niezwykłą, spiralną wieżę górującą nad krajobrazem pustynnym. Konstrukcja otoczona jest przez nowoczesne miasto.
To będzie największy budynek na świecie. Wnętrze też zachwycaNew Murabba/Ferrari Press/East NewsEast News

Postępy prac i widoczność z satelity

Choć pełna bryła Mukaabu na razie istnieje głównie na wizualizacjach, skala prac prowadzonych na pustyni w Rijadzie jest już wyraźnie widoczna z kosmosu. Na najnowszych zdjęciach satelitarnych można dostrzec wytyczone strefy budowy, zaplecze techniczne oraz pierwsze fundamenty pod przyszłą megastrukturę. Budowa ruszyła pełną parą w 2024 roku, a według medialnych doniesień w ramach prac ziemnych usunięto już ponad 10 milionów metrów sześciennych gruntu.

Satelitarny widok obszaru miejskiego i pustynnego z oznaczonym szpitalem Diriyah Hospital, siecią dróg oraz współrzędnymi geograficznymi; widoczne rzadkie zabudowania, gęsta infrastruktura drogowa oraz rozległe tereny pustynne.
Widok na zarys budynkuGoogle Earthmateriał zewnętrzny
Widok satelitarny ukazujący fragment pustynnego obszaru z rozległą infrastrukturą drogową, dużym placem z geometryczną budowlą oraz wyraźnie oznaczoną ulicą King Salman Bin Abdulaziz.
New Murabba - charakterystyczny prostokątny kształt już widocznyGoogle Earthmateriał zewnętrzny
Widok satelitarny dużego, kwadratowego kompleksu otoczonego pustynią. Wewnątrz kompleksu widoczne są różne struktury i budynki, wyraźnie oddzielone od otaczającego obszaru wysokimi murami lub barierami. W pobliżu znajduje się lokalizacja oznaczona napi...
New Murabba już widoczny na zdjęciach satelitarnychGoogle Earthmateriał zewnętrzny

Murabba. Nowy megaprojekt Arabii Saudyjskiej

Nowoczesny obiekt to dwa miliony metrów kwadratowych sklepów, atrakcji kulturalnych i turystycznych oraz atrium niemal tak wysokie jak sam budynek, ze spiralną wieżą pośrodku. Rozmach inwestycji najlepiej pokazuje udostępnione wideo.

W szerszym ujęciu cała inwestycja będzie obejmowała ponad 100 tysięcy mieszkań, 9 tysięcy pokoi hotelowych, ponad 980 tys. metrów kwadratowych powierzchni handlowych oraz 1,4 miliona metrów kwadratowych biur. Zaplanowano tu 80 obiektów rozrywkowych i kulturalnych, a także uniwersytet technologiczny.

Według pierwotnych zapowiedzi projekt miał zostać ukończony do 2030 roku. Najnowsze doniesienia wskazują jednak na zmianę harmonogramu całego przedsięwzięcia. Saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych przesunął planowane zakończenie projektu New Murabba o dekadę. Obecnie mówi się o roku 2040, przy czym do końca obecnej dekady ma powstać pierwszy etap inwestycji, w tym sam Mukaab.

Zobacz również:

JEC Tower szybko pnie się w górę. Ma pobić wszystkie rekordy wysokości
Technologia

Nowy kolos rośnie szybciej niż zakładano. Pobije wszystkie rekordy

Karol Kubak
Karol Kubak

To jeden z kilku megaprojektów realizowanych w Arabii Saudyjskiej w ramach wizji 2030, której celem jest dywersyfikacja gospodarki kraju. Najbardziej znanym i kontrowersyjnym przedsięwzięciem pozostaje Neom, krytykowany za wpływ na środowisko i łamanie praw człowieka. Peter Frankental z Amnesty International w rozmowie z portalem Dezeen mówił, że firmy zaangażowane w Neom stoją przed "dylematem moralnym" i powinny "dwa razy pomyśleć" o dalszym udziale w projekcie.

Źródła: Geekweek, Polsat News, Google Earth

"Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcęPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze