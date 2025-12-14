Mukaab został zaprojektowany jako centralny punkt 19-kilometrowego osiedla New Murabba w północno-zachodniej części Rijadu. Firma deweloperska poinformowała o rozpoczęciu budowy. Obecnie trwają prace ziemne, których stan zaawansowania oceniany jest na 86 proc. Środki na budowę pochodzą z centralnego Funduszu Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej.

Zaprojektowany przez AtkinsRéalis wieżowiec z zewnątrz będzie wyglądał jak gigantyczny sześcian o boku 400 m. Co prawda ta wysokość nie zagwarantuje mu podium wśród najwyższych drapaczy chmur świata, ale z wysokością przekraczającą 300 m znajdzie się na liście superwysokich wieżowców. Będzie jednak największym budynkiem w historii. Serwis Bloomberg określił go mianem "największej zbudowanej konstrukcji na świecie". Po wybudowaniu wyprzedzi fabrykę Boeing Everett w Stanach Zjednoczonych, która obecnie cieszy się mianem największego budynku na świecie.

Gigantyczny wieżowiec w kształcie sześcianu powstanie w Rijadzie New Murabba/Ferrari Press/East News East News

To będzie największy budynek na świecie. Wnętrze też zachwyca New Murabba/Ferrari Press/East News East News

Postępy prac i widoczność z satelity

Choć pełna bryła Mukaabu na razie istnieje głównie na wizualizacjach, skala prac prowadzonych na pustyni w Rijadzie jest już wyraźnie widoczna z kosmosu. Na najnowszych zdjęciach satelitarnych można dostrzec wytyczone strefy budowy, zaplecze techniczne oraz pierwsze fundamenty pod przyszłą megastrukturę. Budowa ruszyła pełną parą w 2024 roku, a według medialnych doniesień w ramach prac ziemnych usunięto już ponad 10 milionów metrów sześciennych gruntu.

Widok na zarys budynku Google Earth materiał zewnętrzny

New Murabba - charakterystyczny prostokątny kształt już widoczny Google Earth materiał zewnętrzny

New Murabba już widoczny na zdjęciach satelitarnych Google Earth materiał zewnętrzny

Murabba. Nowy megaprojekt Arabii Saudyjskiej

Nowoczesny obiekt to dwa miliony metrów kwadratowych sklepów, atrakcji kulturalnych i turystycznych oraz atrium niemal tak wysokie jak sam budynek, ze spiralną wieżą pośrodku. Rozmach inwestycji najlepiej pokazuje udostępnione wideo.

W szerszym ujęciu cała inwestycja będzie obejmowała ponad 100 tysięcy mieszkań, 9 tysięcy pokoi hotelowych, ponad 980 tys. metrów kwadratowych powierzchni handlowych oraz 1,4 miliona metrów kwadratowych biur. Zaplanowano tu 80 obiektów rozrywkowych i kulturalnych, a także uniwersytet technologiczny.

Według pierwotnych zapowiedzi projekt miał zostać ukończony do 2030 roku. Najnowsze doniesienia wskazują jednak na zmianę harmonogramu całego przedsięwzięcia. Saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych przesunął planowane zakończenie projektu New Murabba o dekadę. Obecnie mówi się o roku 2040, przy czym do końca obecnej dekady ma powstać pierwszy etap inwestycji, w tym sam Mukaab.

To jeden z kilku megaprojektów realizowanych w Arabii Saudyjskiej w ramach wizji 2030, której celem jest dywersyfikacja gospodarki kraju. Najbardziej znanym i kontrowersyjnym przedsięwzięciem pozostaje Neom, krytykowany za wpływ na środowisko i łamanie praw człowieka. Peter Frankental z Amnesty International w rozmowie z portalem Dezeen mówił, że firmy zaangażowane w Neom stoją przed "dylematem moralnym" i powinny "dwa razy pomyśleć" o dalszym udziale w projekcie.

