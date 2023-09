Jedna z firm prysznicowych w Wielkiej Brytanii, Showers to You, zapytała 2 200 Brytyjczyków, jak często piorą swoje ręczniki łazienkowe. Otrzymane wyniki są jednocześnie szokujące i niepokojące.

Przedstawienie wyników zacznijmy od mniej osobliwych informacji. Prawie jedna czwarta (24 proc.) osób pierze ręczniki raz w tygodniu, zaś 5 proc. respondentów twierdzi, że robi to po każdej kąpieli.

Niestety zagłębiając się dalej w wyniki ankiet, okazuje się, że 33 proc. Brytyjczyków pierze ręczniki tylko raz na trzy miesiące, a 8 proc. zaledwie dwa razy w roku.

Jednakże najbardziej szokujące i niepokojące jest to, że 3 proc. osób robi to tylko... raz w roku. Badacze twierdzą, że jeśli rozszerzyłoby się te badania na całą populację Wielkiej Brytanii, to okazałoby się, że odpowiada to ponad 1,5 mln osób.

Badania ujawniły także, że mężczyźni pięciokrotnie częściej niż kobiety prali swoje ręczniki tylko raz w roku.

Wydaje się, że najgorsza sytuacja jest w Leicester i Glasgow, gdzie ludzie najdłużej nie piorą swoich ręczników. W obu miastach około 41 proc. respondentów przyznało się, że ręczniki wkładają do pralki raz na trzy miesiące. W Londynie odsetek ten wynosi 31,4 proc., w Liverpoolu 33,9 proc., a w Manchesterze 32,4 proc. Najmniejszy odsetek odnotowywany jest w Newcastle upon Tyne i wynosi 22,2 proc.

Teoretycznie łazienka powinna być jednym z najczystszych pomieszczeń w domu, jednak nasze badania pokazują, że wiele osób w całym kraju może ignorować kluczowy krok w zapewnieniu właściwej higieny łazienki Martin Smith, założyciel Showers to You

Dodaje również: - Większość respondentów regularnie pierze ręczniki łazienkowe, co napawa optymizmem. Każdy powinien upewnić się, że regularnie pierze ręczniki zgodnie z wytycznymi pracowników służby zdrowia, szczególnie w przypadku tych, którzy piorą ręczniki raz w roku.

Jednakże to nie koniec zadziwiających informacji. Najczęstszym czynnikiem, który decyduje, że ludzie wkładają ręcznik do pralki, jest "czystość wizualna", tak odpowiedziało 67 proc. ankietowanych. Dalej jest zapach ręcznika (61 proc.) oraz liczba użyć (58 proc.). Aż 15 proc. osób (przekładając na całą Wielką Brytanię to prawie 8 mln ludzi) twierdzi, że wypierze ręcznik dopiero po ich... zesztywnieniu.

Nieprany ręcznik to siedlisko bakterii

Odnosząc się do wyników ankiet, 11 proc. osób w ogóle nie jest zaniepokojonych bakteriami, które bytują na niepranych ręcznikach, ani też nie myśli o problemach higienicznych z tym związanych.

Jak powiedział dr Hamdan Abdullah Hamed z MBChB: - Kluczowe jest zachowanie właściwej higieny w naszych codziennych czynnościach, w tym podczas używania i pielęgnacji ręczników łazienkowych. Regularne pranie ręczników łazienkowych jest ważne dla utrzymania czystości i zmniejszenia ryzyka infekcji.

Ręczniki mają tendencję do gromadzenia wilgoci, tworząc środowisko sprzyjające rozwojowi bakterii i grzybów. Bakterie takie jak gronkowiec złocisty mogą prowadzić do infekcji skóry, podczas gdy grzyby, takie jak drożdże Candida, mogą powodować problemy, takie jak grzybica lub infekcje drożdżaków dr Hamdan Abdullah Hamed z MBChB

Dodaje także: - Dodatkowo brudne ręczniki mogą zawierać alergeny, które u osób wrażliwych mogą wywołać reakcje alergiczne lub podrażnienia skóry. Dlatego zaleca się pranie ręczników po trzech, czterech zastosowaniach, aby wyeliminować bakterie, brud, martwe komórki skóry i alergeny, zapewniając optymalną higienę i minimalizując ryzyko dla zdrowia.

Według wcześniejszych badań na świeżo wypranym ręczniku może znajdować się około 190 000 bakterii. Po jednym użyciu ich liczba wzrasta do 17 mln, z kolei po całym dniu użytkowania liczba zarazków może wynosi już około 94 mln. Badacze podkreślają, że brudny ręcznik potencjalnie może wprowadzić zarazki do naszego organizmu m.in. przez wszelkiego rodzaju skaleczenia na skórze.

Źródło: https://www.showerstoyou.co.uk/latest/2023/09/how-often-do-you-wash-your-bathroom-towels/